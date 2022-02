Da Conad 17mila euro per la Neonatologia di Piacenza

Conad Centro Nord ha donato 17 mila euro a sostegno della Neonatologia dell’ospedale di Piacenza. Il contributo è il risultato dell’iniziativa di collezionamento solidale, attiva nei punti vendita Conad tra novembre e dicembre. Con i fondi raccolti, verrà sviluppato il progetto “Fin dal primo vagito”, che vuole sostenere e migliorare il comfort del neonato nel momento dell’accoglienza in sala parto e nell’immediato dopo nascita quando è necessaria una permanenza in ospedale.

In cosa consiste il progetto? Per facilitare e proteggere il benessere dei piccolini è previsto l’acquisto di dispositivi medici molto importanti: i teli Wrapping in sala parto, che evitano il raffreddamento del corpo all’uscita dal grembo materno, e i cuscini antidecubito per il posizionamento corretto dei neonati ricoverati nelle culle di degenza, evitando il rischio di lesioni della cute del piccolo per contatto e sfregamento sui materassi. Si tratta di due piccole grandi attenzioni, che favoriscono il buon esito di un decorso e possono fare la differenza nella qualità del gesto assistenziale. Alla consegna del contributo erano presenti Giacomo Biasucci, direttore dipartimento Materno infantile, Cristiana Pavesi, responsabile assistenziale dipartimento Materno infantile, Elena Soressi, socia di Conad Centro Nord.

“Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale dimostrando attenzione, sensibilità e generosità – spiega Elena Soressi -. Oggi esprimiamo anche un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria. Siamo “Persone oltre le cose” ed è grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore concreto per il territorio, andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro”.

“Siamo molto grati a Conad e a tutti i piacentini che hanno contribuito a questo progetto”, evidenziano Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi -. L’importante donazione consentirà di migliorare e qualificare ulteriormente l’assistenza e il benessere dei neonati. Teniamo molto a questo progetto che ci permette di essere ancora più vicini, con attenzioni all’apparenza piccole ma di grande impatto, ai nati nel nostro ospedale. È un andare oltre l’assistenza propriamente necessaria e attiene a quella sfera di attività che rendono più accogliente la permanenza in ospedale. I teli, insieme al corpo materno, mantengono caldo il neonato, consentono un costante contatto con la mamma e l’avvio precoce dell’allattamento al seno, raccomandato per il benessere di entrambi. Anche i cuscini sono una “coccola” per la fragile cute del neonato: è un’azione concreta per il benessere dei bambini che ricoveriamo in Patologia neonatale”.