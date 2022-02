Da San Valentino allo spirito del Carnevale, visite guidate alla scoperta di Piacenza

Prosegue, nel mese di febbraio, il ciclo di visite guidate alla scoperta di Piacenza, promosse dall’assessorato a Cultura e Turismo in collaborazione con le guide abilitate di città e provincia, con fulcro organizzativo – per le prenotazioni – presso lo sportello Iat-R in piazza Cavalli, telefonando allo 0523-492001 o scrivendo a iat@comune.piacenza.it.

Tre gli appuntamenti in calendario, per altrettante domeniche: “Approfittando della concomitanza con S. Valentino e dell’imminenza del Carnevale – sottolinea l’assessore Jonathan Papamarenghi – abbiamo affiancato, al tradizionale tour tra le bellezze del centro storico, due itinerari tematici, ispirati l’uno al romanticismo, l’altro alla vivacità e a uno sguardo fuori dagli schemi sui monumenti che raffigurano personaggi iconici del territorio. Il tutto – aggiunge Papamarenghi – potendo contare sempre sulla professionalità, la competenza e la qualità del servizio offerto dalle guide, ma con particolare attenzione all’accessibilità delle proposte e alle esigenze di diverse fasce d’età, prevedendo tariffe ridotte per le famiglie e la gratuità, a meno che non si tratti di eventi specifici a loro rivolti, per i minori di 12 anni”.

Prima tappa del mese, domenica 13 febbraio, “Passeggiata al tramonto, storie di antichi amori”. Si partirà da piazza Cavalli alle 16.45, con una breve introduzione dedicata al Santo protettore degli innamorati, per poi raggiungere Palazzo Farnese dove si potrà ascoltare la storia di Margherita e Ottavio Farnese, raggiungendo quindi la chiesa della Benedettine fatta costruire, come un voto per l’amata moglie, proprio da un membro della famiglia Farnese. Prima di raggiungere piazza Duomo, ci sarà il tempo per ascoltare una leggenda nei pressi di Palazzo Landi, concludendo intorno alle 18.15.

Domenica 20, dalle 11 alle 12.30, si riproporrà il tour tra le “classiche” bellezze della città: piazza Cavalli con i suoi monumenti equestri, la basilica di San Francesco, il Duomo, la basilica di Sant’Antonino e il Teatro Municipale. Per questa, come per la visita precedente, il costo è di 10 euro a persona, gratis per chi ha meno di 12 anni. Domenica 27, infine, tra le 15.30 e le 17, sarà “lo Spirito del Carnevale” a raccontare, nell’itinerario “Un mondo sottosopra”, glorie e sventure dei potenti, approfondendo le vicende umane altalenanti dei personaggi rappresentati nelle statue del centro storico.

La visita, al costo di 7 euro per ogni bambino e 3 euro per ciascun adulto accompagnatore, potrà essere svolta in costume dai partecipanti che lo desiderino.