Da venerdì via le mascherine all’aperto, obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo

Dopo l’annuncio nelle scorse ore da parte del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, arriva ora l’ufficialità con un’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza: dall’11 febbraio in tutta Italia non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, tranne in caso di assembramenti o affollamenti.

“Fino al 31 marzo 2022 – si legge nel provvedimento – è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“. I bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e coloro che stanno svolgendo attività sportiva non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

“Sono fatti salvi, in ogni caso – viene precisato -, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio”. L’ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.