Dal cantiere spuntano cinque granate di artiglieria: rimosse e fatte brillare

Si sono svolte nella mattinata del 2 febbraio, con il coordinamento della Prefettura, le operazioni – condotte dagli specialisti del 2° Reggimento Pontieri – di neutralizzazione e successivo trasporto in un sito sicuro per il brillamento di tre granate d’artiglieria da 47 mm HE e di due granate d’artiglieria da 47 mm AP, tutte di fabbricazione italiana, rinvenute martedì in un cantiere nella zona del Parco della Galleana a Piacenza.

A fare la scoperta alcuni operai, che avevano avvisato le forze dell’ordine. Sul posto gli agenti del 113: l’area era stata transennata in attesa dell’intervento degli artificieri.