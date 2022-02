“Dall’11 febbraio stop all’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia”

“Credo sia giunto il momento di dare un segnale di positività, sono certo che dall’11 di febbraio cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche ma per l’intero Paese; penso potrà essere un primo segnale di ripartenza di fiducia e di speranza”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo a La7: “Un segnale che dobbiamo dare ai cittadini, bisogna ripartire da qualche parte intanto ripartiamo dal togliere le mascherine all’aperto indipendentemente dal colore delle regioni”. “E’ in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute” – ha anticipato all’Ansa il sottosegretario.

L’ordinanza dello scorso 31 gennaio sanciva l’obbligo, fino al 10 febbraio e anche in zona bianca, di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Secondo quanto annunciato, dunque, dall’11 febbraio scatterà quindi la fine dell’obbligo di mascherine all’aperto, non solo in zona bianca ma in tutta Italia a prescindere dai colori delle regioni.