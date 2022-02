Debutto da incorniciare per l’Under 16 dell’Atletica Cinque Cerchi: a Parma 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi

Debuttano col botto gli Under 16 dell’Atletica Cinque Cerchi al meeting regionale giovanile indoor di Parma. Nel paniere blu arancio ben 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Francesco Terzoni, classe 2007, trionfa nel salto triplo balzando fino a 11,97 m, siglando così il suo nuovo personale. Al secondo posto, Nicola Panni alla sua prima uscita di sempre nella specialità con 11,60 m e al 4^ e 5^ posto Francesco Rangoni e Luca Peretti con 9,32 m e 9,17 m. Nel salto con l’asta vince Nicola Panni con 2,60 m, argento per Luca Peretti con 2,00 m, mentre Francesco Terzoni sbaglia per ben 3 volte la misura di ingresso a 2,40 m. Personal best per Francesco Rangoni impegnato nei 60 m: 8”38 e chiudendo al terzo posto nella sua batteria. In campo femminile esordio nella categoria Cadette anche Alice Pansini, classe 2008, che sale 2 volte sul terzo gradino del podio parmense: bronzo nel salto triplo con 9,84 m e bronzo anche nel salto con l’asta con 2,30 m. Per lo staff tecnico del settore giovanile dell’Atletica Cinque Cerchi è un inizio di stagione scoppiettante con atleti alla prima esperienza nella categoria cadetti, ma già capaci di esprimersi ad alti livelli in specialità altamente tecniche, a dimostrazione dell’eccellente attività impostata negli anni precedenti.