Diciannove medaglie per la Vittorino all’Indoor Rowing Meeting di Cesena

Appuntamento agonistico regionale caratterizzato da un’autentica pioggia di medaglie per i canottieri della Vittorino da Feltre di Piacenza. Nei giorni scorsi, infatti, gli atleti della squadra biancorossa del Presidente Tedesco si sono messi in evidenza all’indoor Rowing Meeting svoltosi a Cesena, nella sede della Technogym, collezionando complessivamente diciannove medaglie (sette d’oro, nove d’argento e tre di bronzo).

Nella categoria Under 23 la campionessa italiana Gemma Ghinelli ha conquistato il primo gradino del podio sulla distanza dei mille metri, con l’ottimo tempo di 3’42”; nelle gare maschili, invece, medaglia d’argento per Luca Preti (3’17”). Nella categoria Pesi leggeri secondo posto per il biancorosso Elia Angelelli mentre Anna Mazzocchi si è messa in evidenza nelle prove femminili salendo sul terzo gradino del podio. Nella categoria Junior (17-18 anni), sempre sulla distanza dei 1000 metri, vittoria per Magenta Angelelli e piazza d’onore per la compagna di squadra Licia Guerra. Tre le batterie al via nella categoria Ragazzi (15-16 anni): nella prima batteria secondo posto per Dario Guerra, quarto per Giacomo Salvarani e quinto per Luca Groppi; nella seconda batteria vittoria per l’ottimo Olmo Merli (3’26”) e secondo posto per Leonardo Ghioni, mentre nella terza medaglia di bronzo per Matteo Schiavi e quarta posizione per Nicola Rossetti. In campo femminile, invece, secondo posto per Naomi Manzi e terzo per Sonia Ghinelli.

Tra i Cadetti (14 anni) Stefano Bozzini e Matteo Mazzadi hanno entrambi conquistato il secondo posto, mentre Elisabetta Lazzaroni si è imposta nelle gare femminili. Nella categoria Allievi B (11-12 anni), sulla distanza dei 500 metri, vittoria per Cristina Catelli e secondo posto per Gabriel Manzi. Medagliere biancorosso ulteriormente arricchito dalle staffette (sulla distanza dei 2.000 metri con quattro partecipanti): primo posto per quella mista composta da Luca Preti, Elia Angelelli, Gemma Ghinelli e Sonia Ghinelli, e primo gradino del podio anche per quella femminile composta da Magenta Angelelli, Licia Guerra, Naomi Manzi e Anna Mazzocchi, mentre l’altra staffetta mista (Cristina Catelli, Elisabetta Lazzaroni, Stefano Bozzini e Matteo Mazzadi) si è classificata quinta.