Domenica 27 torna il Mercato della Terra con Contadini Resistenti e Slow Food a Spazio 4.0

Domenica 27 febbraio ore 9-13 – MERCATO DELLA TERRA CON APERITIVO SLOW FOOD

A cura di Contadini Resistenti in collaborazione con Slow Food Piacenza – Spazio4.0, Via Manzoni 21, Piacenza

A fine anno hanno augurato a tutti “Un 2022 buono, pulito, giusto e sano”: l’Associazione Contadini Resistenti e Slow Food Piacenza mantengono il proposito di offrire una spesa sana e genuina ai cittadini di Piacenza e provincia e la possibilità di scegliere uno stile di vita ecosostenibile. Hanno infatti aperto l’anno con la data di gennaio del Mercato della Terra e replicano ora a febbraio: l’appuntamento, previsto ogni quarta domenica del mese, sarà domenica 27 febbraio dalle 9 alle 13, nel loro quartier generale cittadino, Spazio4.0 di via Manzoni 21.

Durante la mattinata di domenica 27 si potrà gustare un aperitivo offerto da Slow Food Piacenza; non solo, per tutti ci sarà in regalo la Guida al consumo “Slow Food in pillole”: una guida preziosa per imparare a ripensare il cibo, “per imparare con le nostre scelte quotidiane a favorire comportamenti e tipi di agricoltura e di produzione alimentare che rispettino la nostra salute, il nostro gusto, l’ ambiente e i produttori”. “Ogni edizione del Mercato della Terra porta infatti con sé una collaborazione, un evento, una sopresa – commenta Giuliana Cassizzi de i Contadini Resistenti – e siamo già al lavoro sulla prossima: da marzo in poi vi stupiremo con una bella novità!”

E come tutte le domeniche dedicate al Mercato della Terra, si potrà fare la spesa acquistando direttamente dai produttori, allevatori e trasformatori delle nostre valli: dietro ai banchi ci saranno infatti le piccole aziende che praticano agricoltura sostenibile, biologica e naturale nel piacentino, felici di presentare i propri prodotti realizzati con metodi naturali e biologici, a km 0.

Si troveranno come sempre tantissimi prodotti diversi: dai più invernali polenta e cotechino, a frutta, verdura, formaggi di capra e vaccini, prodotti da forno, salumi, yogurt, marmellate, uova, confetture, legumi, farine, pasta, miele, birra, spezie, erbe aromatiche, carni bovine e di maiale al pascolo, oli, vino, e tanto altro.

L’ingresso è consentito solo con il Green Pass. L’evento è svolto in collaborazione con la Fondazione Bertuzzi Losi.

Infine, da ricordare che l’Associazione propone anche una distribuzione di cassette con i prodotti, ogni due settimane: è possibile effettuare il ritiro presso Spazio4.0 o richiedere la consegna a domicilio se si abita in provincia.

Per info: contadiniresistenti@gmail.com – 349 1236851, Pagina Fb Contadini Resistenti, profilo Instagram: @contadini_resistenti.

Altre informazioni su www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.