Don Ciotti ospite del 50esimo di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo

Sarà don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera, ad aprire le celebrazioni per il cinquantesimo di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Lunedì 28 marzo alle 21 nella parrocchia di Santa Franca, a Piacenza, don Luigi interverrà sul tema “Periferie del mondo, periferie urbane”: lo farà proprio nel quartiere periferico di Piacenza dove opera la chiesa di don Maurizio Noberini che è anche presidente del Movimento. A unire infatti Africa Mission Cooperazione e Sviluppo e la parrocchia di Santa Franca sono due cose: il fatto di compiere cinquant’anni e quello di farsi portavoce di una chiesa al servizio delle comunità. Una chiesa che porta un aiuto concreto alle periferie, siano esse quelle delle nostre città o quelle lontane dell’Uganda.

Africa Mission Cooperazione e Sviluppo lo fa costruendo pozzi, sostenendo scuole e dispensari, garantendo la formazione e il sostegno ai rifugiati. La parrocchia di Santa Franca, attraverso il Centro Caritas, raccoglie generi alimentari e vestiti. Entrambe danno una risposta concreta ai bisogni di chi è in difficoltà. Entrambe scelgono di operare nelle periferie, come ha fatto e fa don Luigi Ciotti: senza voltarsi dall’altra parte, facendo finta di non vedere, ma attraverso una presenza costante, netta, là dove c’è bisogno.