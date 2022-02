Dopo due mesi, Pallavolo Sangiorgio torna in campo “Tanta voglia di giocare”

Tra rinvii e rimodulazione del calendario, il cammino della Pallavolo Sangiorgio in serie B2 riprenderà sabato 12 febbraio alle ore 20.30 a Marudo con la quinta giornata del girone di ritorno.

Il presidente Giuseppe Vincini fa il punto della situazione in vista della ripresa del campionato di B2 (girone G) che vede la formazione piacentina in seconda posizione. “Dopo circa due mesi di sosta dovuta al covid – commenta -. sabato prossimo ricominciamo a giocare. Sono stati due mesi in cui in allenamento abbiamo cercato di mantenere lo spirito della gara anche se tutti sapevamo che tanto al sabato non si giocava. In questo periodo è stato bravo il nostro allenatore, coach Matteo Capra, che variando il più possibile la preparazione, ha reso gli allenamenti meno monotoni e nel contempo stimolanti per le ragazze. Non è stato semplice ma tutte hanno sempre dato il massimo sapendo che prima o poi questa situazione sarebbe finita per farsi trovare pronte alla ripresa del campionato”.

Sul piano tecnico il Volley Marudo è una squadra da non sottovalutare, occupando la quinta posizione in classifica. “Riprendiamo con una trasferta impegnativa contro una squadra ostica che in casa propria ha sempre disputato ottime gare – prosegue Vincini – e pertanto cercheremo di portare in campo tutta la nostra voglia di giocare repressa in tutto questo tempo. L’auspicio di tutti, credo sia che di poter portare a termine questo campionato senza ulteriori sospensioni considerando anche che in conseguenza alla sosta prolungata ci sarà una ulteriore “coda” dovuta ai recuperi delle gare fin qui non disputate che ci obbligheranno a recuperi infrasettimanali con i disagi che tutti immaginano”.

La Pallavolo Sangiorgio riprenderà l’inseguimento al vertice della classifica, pur tenendo conto che con questa lunga sosta forzata, sarà probabilmente un altro campionato. “Riprendiamo con un distacco di tre punti dal San Damaso primo in classifica e considerando che abbiamo di fronte ancora tutto il girone di ritorno, siamo consapevoli che la posizione attuale in classifica, ci impone di credere e proseguire come fatto fino alla sospensione” conclude.