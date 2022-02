Scontro tra un Furgone Fiat Talento e una Fiat Punto in via Puccini a Rottofreno poco prima delle 15 di giovedì 24 febbraio. A seguito del sinistro, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polstrada di Piacenza, la Punto è finita dentro il cortile di un’abitazione dopo aver sfondato il cancello carraio. Ferite le conducenti dei due mezzi, due donne di 38 e 54 anni, soccorse dai sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e dal personale infermieristico del 118 di Castelsangiovanni e condotte al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni, per il ripristino della sede stradale il personale di Sicurezza e Ambiente.