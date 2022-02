Doppia trasferta in tre giorni per il Piace: ecco come acquistare i biglietti per Juve U23 e Pro Sesto

La prossima settimana, doppia sfida esterna nel giro di tre giorni per il Piacenza Calcio. Giovedì 17 febbraio (ore 18) presso lo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria i biancorossi affronteranno la Juventus Under 23; mentre domenica 20 febbraio (ore 14:30) sono attesi dalla trasferta sul campo della Pro Sesto. Di seguito le modalità di acquisto dei biglietti per assistere alle due partite, con prevendita aperta da lunedì 14 febbraio.

JUVE UNDER 23-PIACENZA – La società JUVENTUS F.C. comunica che dalle ore 15:00 del 14 febbraio 2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Juventus U.23 – Piacenza in programma giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:00 presso lo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, valevole per la 8^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link: www.tickets.juventus.com

Il prezzo dei tagliandi d’ingresso: Tribuna Centrale e Laterale € 10,00 + d.p; Tribuna Centrale e Laterale € 5,00 + d.p. ridotto; Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 10,00 + d.p.; Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 5,00 + d.p. ridotto. Titoli ridotti per donne, under 20 e over 60. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello stadio Moccagatta.

I possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente presentarsi muniti di Green Pass Rafforzato ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore) come previsto D.L. 229/2021. All’accesso potrà essere esibito il tagliando d’ingresso in formato elettronico e dovranno essere fornite le certificazioni verdi Covid-19 con QR CODE.I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di mercoledì 16 febbraio 2022. I tagliandi dei settori di Tribuna Centrale e Laterale potranno essere acquistati fino alle ore 18:00 di giovedì 17 febbraio 2022 esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link: www.tickets.juventus.com

PRO SESTO-PIACENZA – La società PRO SESTO comunica che dalle ore 10 del 14 febbraio 2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Pro Sesto – Piacenza in programma domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, valevole per la 9^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

MODALITA’ DI ACQUISTO

– Online sul sito Ticketone sino alle ore 19:00 di sabato 19 febbraio per il settore ospiti e fino alle ore 12:30 di domenica 20 febbraio per la Tribuna Coperta e la Curva Vito Porro –al botteghino presso la biglietteria dello stadio Breda (Via XX Settembre 190 – Sesto San Giovanni) domenica 20 febbraio dalle ore 13. PRO SESTO RICORDA CHE IL GIORNO DELLA GARA NON SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI. Per la gara in oggetto i biglietti saranno personali e non cedibili.

PREZZI

Curva Vito Porro: 10 € (ONLINE + 1,50 € di prevendita); Tribuna Bianca: 20 € (ONLINE + 1,50 € di prevendita); Tribuna ‘Renord’: 30 € (ONLINE + 1,50 € di prevendita); Tribuna ‘Il Gigante’: 45 € (ONLINE + 1,50 € di prevendita); Tribuna ospiti: 10 € (ONLINE + 1,50 € di prevendita); Under 14 e over 65: riduzione del 50%; Under 10: omaggio.

NORME DI ACCESSO ALLO STADIO, GREEN PASS E INDICAZIONI GENERALI – Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione “Green Pass Rafforzato” riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso. Questa certificazione si ottiene esclusivamente da vaccinazione o guarigione dal COVID-19. Gli spettatori dovranno inoltre indossare la mascherina FFP2 (non saranno ammesse mascherine in tessuto e/o chirurgiche) per tutta la durata dell’evento e potranno occupare esclusivamente il posto a loro assegnato.

Verifica validità green pass – E’ indispensabile aver ottenuto e poter esibire il QR Code, unico rilevatore funzionale alla verifica della validità del Green Pass Rafforzato con app ministeriale.

Green pass – under 12 – I ragazzi con meno di 12 anni non sono obbligati ad essere in possesso del certificato verde per poter accedere all’impianto.

In assenza del Green Pass Rafforzato non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.