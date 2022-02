Elezioni Piacenza, Cugini rompe gli indugi e si candida a sindaco

Piacenza ha il suo primo candidato a sindaco alle elezioni comunali della primavera prossima: è Stefano Cugini, l’ex capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Mercanti, dimessosi dalla carica lunedì scorso. Il consigliere comunale è stato designato dall’assemblea composta dalle formazioni politiche, associazioni, singoli cittadini che hanno proseguito il percorso di Alternativa per Piacenza.

Cugini viene definito candidato non indicato dai partiti, ma dall’assemblea che si è riunita venerdì 11 febbraio al Teatro Trieste 34: circa 80 persone in presenza e collegate che hanno voluto riprendere l’attività politica dopo la rottura dell’esperienza unitaria dei mesi passati con il Partito Democratico e gli altre forze del centrosinistra, avvenuta nei giorni scorsi. A sostenere Cugini ci sono dunque alcune formazioni politiche come il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, Più Europa, Piacenza in Comune, più associazioni ambientaliste, esponenti civici e singoli cittadini. Ancora in corso le valutazioni se correre sotto un unico simbolo o con più liste.

In un post sui social, il consigliere comunale del M5S Sergio Dagnino saluta così l’esito dell’assemblea:

Ieri sera il primo candidato è sceso in campo.

Il candidato del centrosinistra di Piacenza.

App, Alternativa per Piacenza, è ripartita.

Nel segno che ci eravamo prefissi quando l’abbiamo pensata.

Inclusione, partecipazione, entusiasmo, coraggio, sogno….

Si, sognare una città nuova, un modo di fare politica diverso, fuori dalle stanze dei partiti, tra la gente e per la gente.

Pensieri ambiziosi e coraggiosi.

Realizzabili solo se tutti ci daremo da fare e saremo capaci di fare sintesi, essendo consapevoli che decidere assieme è più complicato che “prendere atto”, ma è infinitamente più bello e più entusiasmante.

Ed è l’unico modo per cambiare veramente le cose.