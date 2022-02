Elezioni, più di 300 firme per la candidatura di Stefano Cugini

“Un futuro Sindaco piacentino, sensibile, inclusivo e capace di stare in mezzo alla gente, credendo fortemente nella partecipazione di tutti come ha dimostrato durante il percorso di ApP. Un futuro Sindaco pronto a lavorare a tempo pieno e con lo “zaino in spalla”, capace di dare una svolta e risposte concrete ai tanti bisogni urgenti nei settori dei servizi alle persone, all’ambiente, ai diritti – anche degli animali -, all’urbanistica, alla cultura e tanto altro. Non solo un Sindaco del “fare”, ma del “fare bene”!”.

Con queste parole un gruppo di sostenitori di Stefano Cugini ha promosso la candidatura a sindaco di Piacenza del capogruppo Pd a Palazzo Mercanti. Ad aver firmato l’appello, arrivato pochi giorni dopo quello lanciato da un’altra fetta di persone, appartenenti all’area del centrosinistra, a favore della candidatura di Massimo Castelli, un gruppo di 309 cittadini. Di seguito la lista completa.

1 ADRIANA GATTI

2 ADRIANA MERLI

3 AGNESE ANDREONI

4 ALBERTO AGOSTI

5 ALBERTO GROMI

6 ALBERTO TAMIRI

7 ALDA PASMACIU

8 ALESSANDRA BOSI

9 ALESSANDRA ROSSI

10 ALESSANDRA TIBOLLO

11 ALESSANDRO BARABASCHI

12 ALESSANDRO MOLARI

13 ALESSANDRO SOZZI

14 ALESSIO MOINI

15 AMELIA FIORUZZI

16 ANDJEI TOSCANI

17 ANDREA ALLESSANDRINI

18 ANDREA CERUTI

19 ANDREA DAGHETTI

20 ANDREA MOINI

21 ANDREA PANCINI

22 ANDREA PARMIGIANI

23 ANDREA RIZZI

24 ANDREA ROTA

25 ANGELA PORTESI

26 ANGELO BATTAGLIA

27 ANGELO LANATI

28 ANGELO MOINI

29 ANGELO TANZARELLA

30 ANNA ADORNO

31 ANNA CAMMARATA

32 ANNA MARIA PENINI

33 ANNA MARIA PIERI

34 ANNA MARIA RAMORINO

35 ANNA MOLINO

36 ANNA VERDUCI

37 ANNAMARIA BARBONE

38 ANNAMARIA RIZZITIELLO

39 ANTONELLA LEONE

40 ANTONIA FIORUZZI

41 ANTONIA PIEROBON

42 ANTONIO CRISPINO

43 ANTONIO MOSTI

44 ARIAN LIMAJ

45 ATTILIO PIGHI

46 AVE MARENGHI

47 BARBARA ANTONINI

48 BARBARA BELTRANI

49 BARBARA BERNIERI

50 BARBARA MONTANARI

51 BENEDETTA AGNOLI

52 BRANDO COCCHI

53 BRUNA LURAGHI

54 CAMILLA TRASCIATTI

55 CARLA CUTOLO

56 CARLO MAGGI

57 CARLO ROSSI

58 CARLO ZAMMATTI

59 CARLOTTA FORLINI

60 CESARE MATTAROZZI

61 CESARE RIGOLLI

62 CHARA CASELLA

63 CHIARA CREMONESI

64 CLARA FANELLI

65 CLAUDIA BOSSALINI

66 CLAUDIA SCROLLAVEZZA

67 CLAUDIO ARZANI

68 CLAUDIO LANATI

69 COMINETTI MARIANGELA

70 CORRADO CONFALONIERI

71 CRISTIANA MOLINA

72 CRISTINA FUMI

73 CRISTINA PARATICI

74 CRISTINA PIGHI

75 CRISTINA TIZZONI

76 DALILA CIAVATTINI

77 DANIEL BOZZARELLI

78 DANIELA FANELLI

79 DANIELA LUPI

80 DANIELA SARTORI

81 DANIELA SILVA

82 DANIELE ALESSANDRINI

83 DANIELE BRUZZONE

84 DANIELE D’ACQUISTO

85 DANIELE PIZZAGHI

86 DARIO MORETTO

87 DAVIDE BASTONI

88 DAVIDE CHIAPPINI

89 DAVIDE FANELLI

90 DAVIDE MACCHINI

91 DAVIDE TACCHINI

92 DAVIDE VANICELLI

93 DEA DE ANGELIS

94 DEBORA ROSELLINI

95 ELENA MOSTI

96 ELENA PONGINEBBI

97 ELIANA CHIARTOSINI

98 ELISA ANSELMI

99 ELISABETTA BORCIANI

100 ELISABETTA GALANTI

101 EMANUELA SCHIAFFONATI

102 EMANUELE SPINELLI

103 EMANUELE VALLA

104 EMILIO CAMMARATA

105 EMILIO TOSCANI

106 ENRICA CARINI

107 ENRICA MARCHINI

108 ENRICO CARUSO

109 ERICA BUZZETTI

110 ERIKA PICCININI

111 ERIKA POGGIALI

112 ESTER PASETTI

113 ETTORE PEDRETTI

114 FABIO GOBBI

115 FABRIZIO BERNINI

116 FABRIZIO STATELLO

117 FEDERICA ALBINI

118 FEDERICA RAMPINI

119 FEDERICO GOBBI

120 FERNANDO ANDREONI

121 FERRUCCIO BRAIBANTI

122 FERRUCCIO LUPO

123 FILIPPO ARCELLI

124 FILIPPO ARCELLONI

125 FILIPPO BEGHI

126 FIORELLA SAVI

127 FIORENZA FERRARI

128 FLAVIA POZZI

129 FRANCESCA PAGANI

130 FRANCESCO FALLA

131 FRANCESCO LOVATTINI BORLENGHI

132 FRANCESCO SERIO

133 FRANCESCO VIGANO’

134 FRANCO FOPPIANI

135 FRANCO SARTORI

136 FRANCO ZANETTI

137 GABRIELE DADATI

138 GABRIELE MILANESI

139 GABRIELLA BARBIERI

140 GABRIELLA LOSI

141 GAETANO SUBACCHI

142 GERARDO TIBOLLO

143 GIACOMO ROVERO

144 GIAN LUIGI ROCCA

145 GIAN MARCO RANCATI

146 GIANCARLO LUCENTE

147 GIANLORENZO PERALTA

148 GIANLUCA SARTORI

149 GIANNI PARISI

150 GILBERTO CODOGNOLA

151 GIORGIO BONINI

152 GIOVANNA BRUGNA

153 GIOVANNA CHIESA

154 GIOVANNA FECI

155 GIOVANNI MAFFI

156 GIOVANNI TOSCANI

157 GIOVANNI ZAVATTONI

158 GIULIA DEVILETTI

159 GIULIA PIROLI

160 GIULIA RIZZITIELLO

161 GIULIANA CASSIZZI

162 GIULIANO RASPARINI

163 GIULIANO ZAMMATTI

164 GIUSEPPE BONINI

165 GIUSEPPE CARINI

166 GIUSEPPE CASTELNUOVO

167 GIUSEPPE CHIAPPONI

168 GIUSEPPE DOSSI

169 GIUSEPPINA MODENESI

170 IACOPO ROSSETTI

171 INES MAFFI

172 IOLANDA PONTI

173 IRENE BENEDETTI

174 IRENE LIMAJ

175 IRENE TRIGGIA

176 IVALDO BRIGNONI

177 JAN TOSCANI

178 KHALID FIKRI

179 LAURA BIANCHI

180 LAURA BIGGI

181 LAURA CHIAPPA

182 LEONARDO PRIGENZI

183 LORENZA FUMI

184 LORENZO ZANON

185 LUCA FORLINI

186 LUCIANO FUOCHI

187 LUIGI CENTENARO

188 LUIGI RABUFFI

189 LUONGO RAFFAELE

190 MANUELA CASSOLA

191 MARCO BAZZANI

192 MARCO CERUTI

193 MARCO DADA

194 MARCO MAZZOLI

195 MARCO RIZZITIELLO

196 MARIA ADELE BECCARI

197 MARIA GRAZIA BOTTI

198 MARIA GRAZIA CRISTALLI

199 MARIA LUISA FERRARI

200 MARIA PARENTI

201 MARIA PASQUALI

202 MARIA PIA SCOTTI

203 MARIA ROSA BOTTI

204 MARIA ROVERO

205 MARIA TOSI

206 MARIELLA CAMPOMINOSI

207 MARINELLA MAGGI

208 MARIO REPOSSI

209 MARISTELLA BORLENGHI

210 MASSIMO CHIAPPA

211 MASSIMO ESPOSITO

212 MASSIMO STEFANONI

213 MATILDE BRUSCHI

214 MATTEO BONGIORNI

215 MATTEO CORNIA

216 MATTEO GOBBI

217 MATTEO LANATI

218 MATTEO MAGNELLI

219 MICHELA RIBONI

220 MICHELA TIRAMANI

221 MICHELE VOTTO

222 MILA CATTADORI

223 MILVIA FALASCO

224 MILVIA URBINATI

225 MIRELLA TANSINI

226 MIRIAM CHAIEB

227 MORENA ARBASI

228 MUSTAPHA MANSAR

229 NADIA PATTORI

230 NUCCIA BARONE

231 PAOLA CASTAGNETTI

232 PAOLA GEMMI

233 PAOLA MAZZONI

234 PAOLA MELANDRI

235 PAOLA MERLI

236 PAOLO BERSANI

237 PAOLO BRUGNA

238 PAOLO CODOGNOLA

239 PAOLO TOSCANI

240 PAOLO VENEZIANI

241 PAOLO ZUCCHINI

242 PIER MARIO MILZA

243 PIERNICOLA COTUGNO

244 PIETRO CANTU

245 PIETRO MAZZOLINI

246 PIETRO TAGLIAFERRI

247 PINUCCIA GALLI

248 PINUCCIO LUPI

249 RACHELE CANNONE

250 RADOS ZAREV

251 RAFFAELLA AMBROGGI

252 RENATA TANSINI

253 RENZO LOVATTINI

254 ROBERTA BERSANI

255 ROBERTO BAGGI

256 ROBERTO BASSINI

257 ROBERTO DADA

258 ROBERTO FUGAZZA

259 ROBERTO LOVATTINI

260 ROBERTO ROVERO

261 ROMANO STEFANONI

262 ROSANNA INZANI

263 ROSITA FOLLI

264 SALVATORE GODINO

265 SANDRA CARINI

266 SARA ALBERICI

267 SARA DALLABORA

268 SARA PELLIZZARI

269 SARA RIVIERA

270 SARA SOLENGHI

271 SERENA MAZZOCCHI

272 SERGIO CAMMARATA

273 SERGIO DAGNINO

274 SILVANA ALLESTI

275 SILVANA MARCHI

276 SILVIA BOCCHI

277 SIMONA CONTI

278 SIMONA GUAGNINI

279 SIMONA SAVOIA

280 SIMONE BARANI

281 SPINI CLAUDIA

282 STEFANIA MASSARI

283 STEFANIA MAZZA

284 STEFANIA SARTORI

285 STEFANO AGOSTI

286 STEFANO BRUSCHI

287 STEFANO BULLA

288 STEFANO FORLINI

289 STEFANO ZAMMATTI

290 SUSANNA BERTOLI

291 SUSANNA FIORUZZI

292 TAOUFIK EL BACHIR

293 TERESA TRAMONTI

294 TIZIANA FERRARI

295 TIZIANA TRIBI

296 UMBERTO CASALI

297 UMBERTO MOZZARELLI

298 VALENTINA CATTIVELLI

299 VALENTINA GALLI

300 VALERIA ALBERTELLI

301 VALERIA GHIDONI

302 VANDA CAMPREGHER

303 VELJKO ZAREV

304 VITTORIO MELANDRI

305 VITTORIO SCROLLAVEZZA

306 VITTORIO SPEZIA

307 VITTORIO TEDALDI

308 VITTORIO VEZZULLI

309 WALTER BOZZARELLI