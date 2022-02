Esordio amaro per Piacenza Pallanuoto 2018: ko contro Spazio Sport One (12-10)

Come nel precedente campionato, Piacenza Pallanuoto 2018 parte con una sconfitta nel campionato di serie B (12-10). Con una difesa incerta ed un attacco con poche idee, il gioco lento trovava soluzioni sulle iniziative personali. Lo Spazio Sport One si dimostra più squadra e approfitta della scarsa incisività piacentina che invece trova l’orgoglio solo nel terzo tempo, quando riesce a portarsi in vantaggio. I bergamaschi capitalizzano il vantaggio del primo tempo portandolo fino alla fine, visto che i parziali degli altri tre tempi sono di parità. Per i piacentini la palla colpisce tredici volte i legni della porta avversaria; sicuramente un po’ di sfortuna c’è stata ma le occasioni per fare bene, e soprattutto le capacità, ci sono state ma purtroppo non era la serata giusta.

Per i bergamaschi si mette in mostra il portiere Gamba, autore di numerosi ed ottimi interventi, mentre per i piacentini ottima prestazione di Frodà in difesa, autore anche di 4 reti, insomma uomo squadra tutto-fare; molto bene anche il capitano Merlo, autore di 3 reti e che si prende la responsabilità di gestire i palloni scottanti di 2 rigori a favore. I piacentini non riescono a mettere a frutto le belle prove delle amichevoli pre-campionato, forse la consapevolezza della forza della squadra, l’idea di non essere più la sorpresa del campionato e di dover far bene per forza hanno pesato e giocato a sfavore della concentrazione.

Serie B, Girone 1

Spazio Sport One – Piacenza Pallanuoto 2018 12-10 (3-1, 3-3, 4-4, 2-2)