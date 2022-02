Europa Verde a fianco di Stefano Cugini “Incarna i valori della giustizia ambientale e sociale”

“La partecipazione dal basso è sempre stato una virtù in cui Europa Verde ha sempre creduto. Le assemblee di Alternativa per Piacenza sono state importanti per noi in questo senso – scrivono in una nota i rappresentanti di Europa Verde -. Oggi siamo felici di poter sostenere questa coalizione di movimenti, partiti e singoli cittadini interessati a un nuovo modo di fare politica, affinché non sia più un gruppo ristretto a rappresentare tutta la cittadinanza, ma tante persone possano partecipare a e dare il proprio contributo”.

“Saremo felici di confrontarci con Stefano Cugini, nostro candidato sindaco, sulle questioni che stanno a cuore a tutti i cittadini: dall’inquinamento a livelli estremi al consumo di suolo, dalla logistica che minaccia la città e la nostra provincia fino alla transizione energetica, ricordando che Piacenza è stata capitale dell’energia italiana. Questi temi vorremmo portarli nel programma elettorale che verrà stilato nelle prossime settimane, ricordandoci che tutti coloro che si riconoscono nei valori di Alternativa per Piacenza sono fondamentali per poter battere il centrodestra alle prossime elezioni comunali”.

“Siamo sicuri che Stefano incarni i valori della giustizia ambientale e sociale, di cui siamo portavoce – rimarca il nostro portavoce Paolo Bersani -, prova ne è che all’unanimità abbiamo votato a sostegno della coalizione di Alternativa per Piacenza. I diritti e l’ambiente sono per noi capisaldi fondamentali per la città del futuro che immaginiamo e vogliamo”. “Stiamo pianificando una serie di eventi per poter crescere come gruppo e portare, con lo spirito che contraddistingue i Verdi sin dall’inizio della loro storia, l’impulso necessario a un cambiamento che mai come ora è necessario. Vogliamo ad esempio combattere le migliaia di morti premature per smog, un costo sia umano che sanitario non più accettabile”.