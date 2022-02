Fa irruzione nel bar e rapina l’incasso, arrestato dalla polizia

Fa irruzione nel bar per rapinare l’incasso, arrestato dalla polizia. E’ accaduto nella tarda serata di martedì primo febbraio al Bar Ponte in Via Vaiarini a Piacenza. Un uomo dal volto travisato è entrato nel locale armato di coltello. Ma dopo essersi impossessato del contenuto della cassa, c’è stata la reazione del titolare a cui è seguita una colluttazione. Sul posto sono giunte le volanti della polizia e hanno arrestato il rapinatore. L’uomo era riuscito ad arraffare soltanto di poche decine di euro. Gli agenti delle volanti lo hanno portato in carcere, dove si trova in attesa della convalida.