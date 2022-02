“Fermiamo l’espansione incontrollata della logistica a Piacenza” La petizione online

“Fermiamo l’incontrollata espansione della logistica a Piacenza”. Questo l’appello lanciato da Alberto Bettinardi, segretario del Comitato Regina, schierato contro il progetto di insediamento logistico sul territorio comunale di Gossolengo. Un appello che si accompagna ad una petizione online che ha raccolto già più di 20 firme. L’obiettivo è portare le istanze del Comitato all’attenzione della Provincia di Piacenza, affinché venga “messo un freno – spiega Bettinardi – ad una espansione fuori controllo, del tutto innaturale e non sostenibile, della logistica; con danni irreparabili al territorio e alla qualità di vita della popolazione”.

“Siamo di fronte ad un vero e proprio assalto dell’industria logistica sul territorio di Piacenza e provincia, soprattutto con pesanti effetti negativi su ambiente, inquinamento, traffico, prezioso consumo di suolo agricolo fertile – si legge quindi nel commento alla petizione online promossa dal Comitato Regina -. Diciamo un chiaro no a un tale progetto di sviluppo economico, che porta solo una occupazione di basso profilo, molto spesso di natura precaria ed extracomunitaria, con condizioni di lavoro al limite dello sfruttamento umano ed a un aumento della cementificazione indiscriminato. Vogliamo salvaguardare la qualità della vita, bene prezioso, non barattarla per interessi molto spesso di natura esclusivamente immobiliare, a vantaggio di pochi potentati economici”.

“Salvaguardiamo la bellezza di molte parti del nostro territorio: Piacenza e provincia hanno già dato tanto alla logistica. E’ tempo di fermarla e mettere a sistema quella esistente, viceversa ci troveremo ad avere un aumento del già elevatissimo grado di inquinamento, a scapito della nostra salute, ad un inevitabile aumento del tempo trascorso in fila in auto, con l’ovvio stress che comporta”.