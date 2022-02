Festa del cioccolato nel week end sul Pubblico Passeggio

Fa tappa per la prima volta a Piacenza il Tour dei Ciccolatieri. “Art & Ciocc”, questo il titolo dell’evento in programma dal 18 al 20 febbraio sul Pubblico Passeggio: una vera e propria festa del cioccolato con stand nei quali si potranno trovare golose specialità regionali – come cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato e tavolette – assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato. E nella giornata di domenica 20 febbraio l’evento raddoppia con le bancarelle dei Mercanti di Qualità.

L’appuntamento è stato presentato in Municipio, alla presenza dell’assessore al Commercio Stefano Cavalli, Gloriana Tironi, presidente dei Mercanti di Qualità, e Anna Lusa della Cabina di Regia. Erano presenti i direttori di Unione Commercianti e Confesercenti Gianluca Barbieri e Fabrizio Samuelli.

Il tour dei cioccolatieri è un evento itinerante completamente dedicato al cioccolato artigianale di qualità, che dal 2008 ad oggi ha toccato oltre 40 città in Italia e in Austria. Vede come protagonisti gli artigiani e i produttori del migliore cioccolato in tutte le forme e declinazioni da varie regioni del nostro Belpaese. Per informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com