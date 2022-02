Festival della cultura della libertà, ecco dove rivedere gli appuntamenti della sesta edizione

Gli interessati che non hanno potuto – in tutto o in parte – assistere in presenza oppure in diretta streaming alla sesta edizione del “Festival della cultura della libertà” che si è tenuta a PalabancaEventi della Banca di Piacenza il 29 e 30 gennaio 2022, per iniziativa dell’Associazione dei Liberali Piacentini Luigi Einaudi, in collaborazione con Confedilizia, Il Giornale ed European students for liberty, possono rivedere il Festival consultando i siti www.liberalipiacentini.com, www.culturadellaliberta.com o www.confedilizia.it, dove troveranno la pagina con i filmati dell’anteprima, di tutte le dieci sessioni nelle quali la kermesse culturale si è articolata, più la sessione plenaria e i momenti di apertura e chiusura.

Dedicato a “La libertà al tempo della paura. Come riconquistare i diritti perduti?”, il festival è stato seguito, oltre che da numerose persone in presenza, da miglia di persone collegate da tutta Italia. (nota stampa)