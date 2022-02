Fiera dell’Angelo, il ritorno dopo due anni. “Espositori ridotti del 20%”

Dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, il Comune di Borgonovo ha deciso di dare il via libera all’edizione 2022 della Fiera dell’Angelo, tradizionale evento legato alle festività pasquali.

“Sarà un primo passo per rilanciare l’economia provata in questi due anni di stop” si legge sulla pagina Facebook del Comune. L’organizzazione però subirà alcune variazioni. In Comune è stato costituito un tavolo permanente che settimanalmente fino alla vigilia della fiera si riunirà per decidere le modalità organizzative tenendo conto dell’evoluzione delle norme Covid-19 in continuo confronto con Prefettura e AUSL, inoltre “per mantenere un minimo di distanziamento, il numero totale dei partecipanti/espositori si ridurrà di circa il 20% e saranno modificate alcune dislocazioni degli operatori in nuove zone del paese”.

“Già dai prossimi giorni – viene assicurato – saranno forniti periodicamente gli aggiornamenti necessari, validati di volta in volta dalle autorità competenti”.