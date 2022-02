Finti vaccini e finti tamponi per ottenere il green pass, agli arresti un’infermiera

Finti vaccini e finti tamponi per ottenere il green pass, due persone in arresto. Si tratta di un’infermiera (attualmente al carcere delle Novate) e di un suo collaboratore (al momento agli arresti domiciliari).

È questo l’esito dell’operazione messa a segno dai carabinieri sotto la guida della Procura della Repubblica di Piacenza, dopo una segnalazione diretta dell’azienda Ausl.

Al momento sono 23 i casi emersi nelle indagini: queste ‘prestazioni’ venivano offerte dietro pagamento. Il compenso richiesto è di 250 euro per il finto vaccino e 500 euro per un tampone finto positivo, procedure entrambe finalizzate all’ottenimento del green pass.

Secondo quanto accertato dalle indagini, l’infermiera diceva ai colleghi dell’hub vaccinale di aver “convinto” degli amici no vax a sottoporsi alla vaccinazione, per poi fingere di effettuare l’inoculazione. Sempre la stessa infermiera lavorava poi in una farmacia: una posizione che le avrebbe quindi consentito di far risultare dei finti positivi, facendo partire tutta la trafila burocratica per il rilascio green pass.

L’infermiera di circa cinquant’anni è accusata di corruzione e falso in atto pubblico. Dietro il pagamento del compenso eseguiva sia finti vaccini nell’hub dell’Arsenale, sia finti tamponi positivi presso una farmacia, presso la quale collaborava. Cominciava così la trafila finalizzata al rilascio dei green pass fasulli. A dare il via all’operazione sono stati sia la segnalazione di una parente di una persona che da finta vaccinata è finita poi in terapia intensiva, sia le segnalazioni arrivate all’azienda sanitaria dal personale. Gli operatori hanno infatti notato l’attività sospetta di questa infermiera. In particolare, la donna, anche quando non era in servizio nel centro vaccinale, portava con sé amici che lei sosteneva essere “no vax” che si erano convinti a sottoporsi alla vaccinazione. Pertanto doveva proprio essere lei a somministrare il vaccino, perché queste persone nutrivano fiducia nei suoi confronti.

Al momento i casi che sono stati segnalati sono 23 sia per quanto riguarda i finti vaccini, sia per quanto riguarda i finti tamponi, ma l’indagine è ancora in corso per valutare la situazione.

L’infermiera è stata arrestata, mentre invece agli arresti domiciliari c’è un’altra persona, un suo collaboratore che l’aiutava nella gestione dei green pass falsi. Tra i 23 che avrebbero fatto ricorso ai suoi ‘servizi’ persone di età diverse tra di loro, ma anche interi nuclei familiari. Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione è stata la testimonianza di un “no vax pentito”, ripreso dalla stampa nazionale, finito in terapia intensiva. Anche lui avrebbe fatto ricorso al finto vaccino dell’infermiera.

“In questa vicenda abbiamo avuto la fortuna di poter contare sull’immediata reazione da parte dell’Ausl, che insospettita dai comportamenti di questa infermiera ha informato immediatamente la Procura della Repubblica: così siamo riusciti a partire immediatamente con le indagini – ha spiegato il Procuratore Capo di Piacenza Grazia Pradella -. E anche, successivamente, la Ausl ha collaborato per fornirci le informazioni necessarie per proseguire immediatamente in modo corretto con le indagini. Si tratta di un atto grave, come lo è sempre la corruzione, però qui c’è una connotazione ulteriore. Piacenza, infatti, è stata tra le città più colpite in termini di vittime da covid: una vicenda di questo genere colpisce ancora di più perché tocca proprio laddove una comunità ha sofferto particolarmente”.

Secondo quanto emerge, l’infermiera non avrebbe agito per ideologia. “Ci risulta che fosse vaccinata – ha affermato Pradella -, le sue azioni erano guidate esclusivamente da motivazioni economiche”.

IN AGGIORNAMENTO