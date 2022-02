Fiorenzuola a caccia di riscatto, al Pavesi arriva il Trento

Reduce dal ko a domicilio del Lecco, che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi, il Fiorenzuola cerca un pronto riscatto ospitando al “Pavesi” il Trento nel turno infrasettimanale di campionato (mercoledì, ore 18 – aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

Uno scontro con punti importanti in chiave salvezza: il Trento, a quota 27 punti, precede di una sola lunghezza i rossoneri, che in caso di vittoria metterebbero a segno il sorpasso ai danni dei gialloblù, reduci dalla sconfitta interna contro il Renate e a loro volta desiderosi di riscatto. Fra i rossoneri problemi per Currarino e Gerace, con Tabbiani che dovrà fare i conti anche con i tanti impegni ravvicinati (domenica si tornerà in campo ancora al “Pavesi” contro la Triestina). “A Lecco abbiamo fatto meno bene di altre volte, anche a livello di aggressività – le parole di Tabbiani . Ora ci aspetta una gara importante contro il Trento da affrontare con altro piglio”.

In casa Trento il tecnico Parlato recupera Chinellato dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno degli infortunati Ruffo Luci e Izzillo.