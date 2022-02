Fiorenzuola Bees, il cuore non basta: San Vendemiano si impone 80-66

Un grande primo tempo non basta ai Fiorenzuola Bees per superare la forte Rucker San Vendemiano, che con un secondo tempo di grande sostanza ed un terzo quarto mortifero vince per 80-66.

I padroni di casa iniziano la partita scaldando il proprio pubblico con la tripla di Nicoli, ma i Bees sono assolutamente in partita e lo fanno capire con il canestro di puro talento di Alibegovic al 3′. San Vendemiano trova esclusivamente l’arma da 3 punti con Baldini e Verri, ma Alibegovic è letteralmente immarcabile nel primo parziale e trascina la squadra di coach Galetti con 14 punti personali sul 22-22 a fine primo quarto. Fiorenzuola alza i ritmi in modo vertiginoso nel secondo parziale, correndo lungo tutto il campo con Livelli e De Zardo a dare energia dalla panchina. 25-32 al 14′. San Vendemiano è un braccio armato con 2 triple di Sanguinetti e 1 di Giacchè, ma Ricci e Filippini riescono a chiudere il primo tempo sul +5 per Fiorenzuola. 40-45.

Al rientro in campo al PalaSaccon Verri scaglia due triple consecutive nel break da 9-0 con cui i padroni di casa di coach Mian danno la scossa alla partita (49-45). Filippini e Rubbini cercano il controparziale da 0-7, ma San Vendemiano è letteralmente on fire. Baldini con 8 punti consecutivi in uscita dalla panchina fa allungare la squadra veneta, con altre due triple di Nicoli che chiudono il terzo parziale sul 69-56 e mettono un bel punto esclamativo alla gara. Fiorenzuola di grande cuore e sostanza prova a rientrare ad inizio del 4° parziale con un break di 1-7 firmato Ricci e Filippini, ma le ben 18 bombe totali di San Vendemiano trovano ultima chiusura con le decisive conclusioni di Sanguinetti che mandano i titoli di coda alla partita sull’80-66 finale.

Tenuta Belcorvo Rucker San Vendemiano vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 80-66 (22-22; 40-45; 69-56)

Rucker San Vendemiano: Vedovato 6; Zocca; Sanguinetti 14; Nicoli 12; Azzaro 4; Gatto 5; Giacchè 8; Borsetto; Baldini 17; Verri 14. All. Mian

Fiorenzuola Bees: Bracci ne; Rubbini 8; Alibegovic 17; Livelli 7; Superina ne; Filippini 14; Avonto ne; Bussolo ne; De Zardo 6; Ricci 11; Jovanovic 2. All. Galetti

Arbitri: Occhiuzzi e Schiano