Fiorenzuola ricorda Giovanni Gobbi “Uomo di pace e vicino ai lavoratori”

Un pannello per ricordare la figura di Giovanni Gobbi, sindaco di Fiorenzuola dall’ottobre 1920 al maggio 1921.

Nella mattinata di sabato 26 febbraio, nei pressi dell’ufficio Iren di via San Fiorenzo a Fiorenzuola, si è tenuto il primo appuntamento organizzato da Anpi Fiorenzuola nell’ambito del progetto “Storie di lotta per la Libertà – Protagonisti del Movimento dei lavoratori e della Resistenza“, realizzato in sinergia con l’istituto comprensivo del paese attraverso il coinvolgimento degli studenti di terza media.

Il progetto prevede la realizzazione di sei tabelloni che riporteranno l’immagine e una breve biografia, realizzata dai ragazzi, di sei protagonisti del Movimento dei lavoratori e della Resistenza che hanno operato a Fiorenzuola nel secolo scorso. I ragazzi redigeranno poi singolarmente un disegno o un testo, sempre relativo al personaggio assegnato alla classe, e di tutti i lavori eseguiti verrà realizzata una mostra aperta al pubblico.

Il primo personaggio su cui si è voluta focalizzare l’attenzione è stato Giovanni Gobbi, sindaco di Fiorenzuola nel biennio 20-21 del ‘900 e protagonista del movimento dei lavoratori in quegli anni.

Gobbi è stato ricordato dallo storico Franco Sprega, che nel suo intervento si è collegato alla tumultuosa situazione di questi giorni in Ucraina. “La Russia che Giovanni Gobbi all’inizio degli anni ’20 evocava in più di un’occasione non è quella di oggi – ha affermato -. La Russia di Giovanni Gobbi era quella della fratellanza dei popoli e dell’emancipazione dei lavoratori. Non era certamente la Russia degli oligarchi di oggi, che rappresentano una diversa forma di capitalismo che si contrappone ad un’altra forma di dominio capitalista. Giovanni Gobbi da socialista non era convinto della necessità della Prima Guerra Mondiale, scontrandosi per questo anche all’interno del partito. Lui non condivideva questa visione del mondo, perché teneva a mente come punto di riferimento le sorti delle classi lavoratrici”.

“Era un personaggio – ha spiegato Sprega – che ha messo le sorti dei lavoratori e dei contadini al di sopra di ogni altro interesse, pagando per questa sua visione del mondo. A 62 anni è dovuto fuggire da Fiorenzuola verso la Francia: i fascisti infatti gli avevano fatto capire che doveva andarsene se non voleva rischiare la vita. E’ tornato in Italia 20 anni dopo, morendo prima di vedere la liberazione della sua città”.

Successivamente Laura Coperchini e Giovanni Palermo, due fra gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola D’Arda impegnati nel progetto, hanno illustrato il lavoro che i ragazzi stanno facendo su alcuni personaggi chiave di Fiorenzuola, vissuti nel periodo del ventennio fascista o nella Resistenza.

Al termine è intervenuto il sindaco Romeo Gandofi complimentandosi per l’iniziativa e rimarcando che “la “Memoria” non deve mai finire, perché è un bene collettivo. La nostra Costituzione, che deriva da una lotta di resistenza, ha un articolo bellissimo che dice che l’Italia “ripudia la guerra”. Purtroppo ancora oggi sembra che si stiano ripetendo gli stessi errori del passato”.