“Fondo per la progettazione territoriale, 380mila euro per 18 Comuni del piacentino”

Quasi 380mila euro per diciotto Comuni del Piacentino, da Agazzano a Bobbio, da Gazzola a Vernasca. Sono i fondi resi disponibili dal governo per consentire ai centri fino a 30mila abitanti delle aree interne di promuovere bandi rivolti a professionisti (per esempio, architetti, ingegneri, progettisti) che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale.

Ad annunciarlo il deputato emiliano del M5S Davide Zanichelli: “Un importante aiuto per quei Comuni classificati come periferici o intermedi, che incontrano più difficoltà nel reperire risorse e supportare concretamente interventi di miglioramento urbanistico e sociale – commenta -. Ora tocca proprio ai Comuni beneficiari agire: hanno infatti sei mesi di tempo per bandire i concorsi. Invito perciò tutti i sindaci del nostro territorio a sfruttare tempestivamente questa opportunità”.

I fondi messi a disposizione dei Comuni del Piacentino fanno parte di un finanziamento complessivo di 161,5 milioni, promosso dal Ministero per il sud e la coesione territoriale (Fondo per la progettazione territoriale) e reso operativo da un recentissimo DPCM che beneficia, oltre alle aree interne del Centro e del Nord, le Regioni del Mezzogiorno. “Si tratta di finanziamenti a favore della progettazione urbana di sette Città metropolitane, 38 Province e circa 4.800 Comuni, tra cui i diciotto del Piacentino. Un’iniziativa fortemente sostenuta dal M5S, da sempre in prima linea nel perseguire politiche di coesione tra le varie zone del Paese e di attenzione alle realtà più svantaggiate, come appunto le aree interne”, conclude l’esponente pentastellato.

Il riparto dei fondi relativo ai Comuni beneficiari del Piacentino