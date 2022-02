Forte vento in collina e in Appennino, allerta della Protezione Civile

Forte vento in collina e in Appennino, allerta gialla della Protezione Civile anche nel piacentino. Attenzione, quindi, a partire dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora del 22 febbraio. Sono attese infatti raffiche di vento a partire dalla prima collina della provincia di Piacenza, fino a salire in Appennino.

“Nella giornata di lunedì 21 febbraio – si legge nell’avviso – è prevista una intensificazione della ventilazione sulle aree appenniniche, che associata ai rinforzi di raffica potrà superare la soglia di burrasca moderata (tra 62-74 km/h) o di burrasca forte (tra 75-88 km/h). Nelle zone montane sono possibili occasionali fenomeni franosi su versanti interessati da parziale fusione della neve presente al suolo e caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.