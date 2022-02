Franco Albertini (Alta Valtidone) nuovo coordinatore provinciale Atersir

Franco Albertini sindaco del Comune di Alta Valtidone e vice presidente della Provincia è il nuovo coordinatore locale Atersir. Il passaggio del testimone con Raffaele Veneziani, ex sindaco di Rottofreno, è avvenuto nello scorso autunno.

Atersir è l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali costituita con la Legge regionale 23/2011 della Regione Emilia-Romagna, e si occupa della programmazione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento).

Albertini è il coordinatore del consiglio locale di Piacenza, composto dai sindaci del territorio e dal rappresentante della Provincia.

Il consiglio si è riunito nella giornata di ieri, martedì 8 febbraio, quando è stato bocciato il progetto di recupero di prodotti assorbenti, e la prossima seduta, dedicata ai Piani Economici Finanziari, si terrà entro la prima di metà di marzo.

“Tra le priorità da affrontare ci saranno sicuramente l’avvio del contratto di appalto per la gestione dei rifiuti, affidato a Iren e sul quale è pendente un ricorso – ha ricordato Albertini -, così come il bando che dovrà essere pubblicato per la gestione del servizio idrico”.