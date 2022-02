Fumara MioVolley ospita Garlasco. Falcucci “Siamo cariche”

Il Fumara MioVolley attende il Volley Garlasco 2001 (partita al via sabato 19 febbraio alle 20:30) per un’importante sfida in chiave salvezza: le pavesi hanno infatti due punti in più in graduatoria rispetto alle bianco-blu e veleggiano al nono posto, ad altre due lunghezze da una zona più tranquilla della classifica occupata da Cesena.

La squadra di coach Codeluppi è tornata in campo con la trasferta di Forlì che ha portato in dote un punto conquistato al termine di una sfida piuttosto combattuta e vibrante. Una gara dove è servita tutta la grinta di Carolina Falcucci, schiacciatrice che garantisce sempre il suo apporto in termini di punti ma soprattutto di carisma e carica agonistica.

«Quella di sabato scorso è stata un una partita dalla doppia faccia – commenta Falcucci – Da un lato c’è l’amarezza di non aver portato a casa la vittoria, dall’altro la consapevolezza di aver espresso un bel gioco e di aver fatto forse la miglior prestazione fuori casa fino ad ora».

Nella partita di andata con Garlasco il Fumara firmò una splendida rimonta passando dal doppio svantaggio ad una vittoria al tiebreak che testimoniò il carattere della formazione biancoblu. La vittoria per 3-0 delle prossime avversarie del MioVolley su Imola, arrivata all’ultimo turno, spinge a mantenere le antenne ben alzate ma Falcucci fa affidamento al lavoro finora svolto in palestra. «Ci aspetta una partita molto importante: siamo cariche, in questo periodo di stop abbiamo lavorato molto bene, e ora vogliamo dimostrarlo».

La partita, diversamente dal consueto, non sarà trasmessa in diretta. Saranno forniti aggiornamenti dei finali di set sui canali social del Consorzio MioVolley.