Fumo dal cofano di un’auto davanti all’ospedale, intervengono i vigili del fuoco

Sono stati alcuni passanti, nel pomeriggio del 22 febbraio, ad allertare i vigili del fuoco dopo aver notato del fumo bianco fuoriuscire dal cofano motore di una Fiat Punto in sosta in via Taverna a Piacenza, davanti all’ospedale.

Sul posto si è quindi portata rapidamente una squadra dei pompieri, che ha spento il principio d’incendio (nella foto). Per gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia della polizia locale.