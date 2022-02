Gas Sales Bluenergy incontra gli sponsor. Curti “Nostro progetto dà valore a Piacenza”

Al via lunedì pomeriggio la III edizione di #FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA – SPONSOR EDITION, la convention dedicata agli Sponsor Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il tempio del volley piacentino si è animato grazie alla presenza di oltre 60 tra gli sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Un momento di confronto e conoscenza tra gli stakeholders che aderiscono al progetto del team biancorosso. Ad inaugurare i lavori la Presidente Elisabetta Curti: “Stiamo vivendo oggi quella che viene definita la “crisi della modernità” che ci ha permesso di comprendere a fondo come la nostra società abbia bisogno di ripartire con maggior consapevolezza ed esperienza. Noi abbiamo appoggiato questo progetto per dare valore alla città di Piacenza e alle sue eccellenze, ben rappresentate dagli imprenditori che oggi sono qui. Il nostro impegno è quello di creare una rete d’impresa: solo insieme e attraverso la condivisione e lo scambio di informazioni possiamo crescere in armonia e realizzare grandi progetti, come quello di far conoscere Piacenza in tutta Europa”.

Tra i relatori Massimo Righi, Presidente della Lega Pallavolo Italiana, che ha sottolineato come il movimento della pallavolo italiana riscuota grande interesse a livello internazionale: “Con l’ingresso di Volleyball World, una piattaforma digitale che consenta di vedere tutte le partite di Superlega, la pallavolo italiana ha acquisito la giusta visibilità e importanza. Abbiamo il campionato più bello e competitivo al mondo e attraverso questo canale desideriamo far crescere il numero degli appassionati alla pallavolo, fornendo nuovi strumenti di qualità. Tra gli obiettivi c’è sicuramente anche quello di aumentare il mercato del Volley che ha prodotto circa 13 milioni di appassionati in Italia, un enorme bacino di utenza che va valorizzato. Desideriamo allargare il comitato 4.0 costituito insieme alla Lega Basket, Serie C di calcio e Pallavolo femminile, creato per far fronte all’emergenza sanitaria COVID con importanti incentivi per i nostri sponsor. Infine, aspiriamo ad allargare il mercato digitale, per far sì che le opportunità di business anche per i finanziatori siano sempre maggiori. La pallavolo ha bisogno di risorse e di imprenditori che credono nelle sfide”.

Lorenzo Bernardi, Primo Allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e team builder ha sottolineato l’importanza del fare squadra: “Spesso crediamo che la vittoria sia l’obiettivo, ma la vera sfida è riuscire a dare il meglio di sé mettendosi a disposizione dell’altro. Un lavoro duro che noi atleti facciamo in campo, ma che non è tanto diverso da quello degli imprenditori, che devono motivare e creare una squadra nel posto di lavoro. Con regole precise e con il rispetto dei ruoli possiamo dare gambe ai sogni e raggiungere il vero obiettivo che è uguale per tutti: migliorarsi quotidianamente per crescere sempre più”.

La Business Community di Gas Sales Bluenergy Volley è il frutto di una preziosa rete di contatti cresciuta nel tempo e che da oggi ha una marcia in più grazie ai nuovi strumenti digitali. Dakal Mussa, Responsabile Marketing di Gas Sales Energia: “Siamo partiti tre anni fa seduti ad un tavolo con la volontà di portare in salvo una squadra che aveva dato molto alla città di Piacenza, con la vittoria di uno scudetto, ma che era in difficoltà. Con grande impegno e sacrificio abbiamo dedicato energie e risorse e siamo cresciuti: dalla Serie A2 siamo arrivati in Superlega. Questo è stato possibile grazie alle scelte lungimiranti delle persone che ci stanno accompagnando in questo percorso sportivo, imprenditoriale e umano e a quegli stakeholders che hanno scommesso sin da subito in questo progetto. Oggi vogliamo presentarvi uno strumento in più a nostra disposizione: la nostra Business Community Virtuale, una piattaforma, accelerata anche dalla fase pandemica, che ci permette di realizzare i nostri obiettivi: allargare la comunità di persone e aziende che hanno voglia di fare rete e scambiarsi informazioni preziose creando sinergie, coordinandosi, stabilendo contatti produttivi, agendo con spirito di gruppo e mettendo in campo tutte le energie e le risorse disponibili”.

GianLuca Boarini, Amministratore di SwitchUp, Gold Sponsor Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha infine illustrato i nuovi strumenti digitali: la Business Community virtuale che consente di connettersi con facilità e offrire i propri servizi, adottata dalla società You Energy Volley che per prima ha creduto negli strumenti innovativi forniti dalla rete.

La convention, moderata da Monica Uccelli, Responsabile relazioni Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, si è conclusa con lo speedy meeting tra i partecipanti, spazio dedicato alla possibilità di approfondire la conoscenza reciproca con brevi meeting a coppie o a gruppi di interesse per #faresquadraxpiacenza.