Gas Sales in trasferta per il match di ritorno contro Gioiella Prisma Taranto

Nona giornata di ritorno per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domenica 20 febbraio alle 15.30 incontra Gioiella Prisma Taranto nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) per il secondo faccia a faccia tra le due squadre in SuperLega Credem Banca. Nel match di an-data i biancorossi si erano imposti in casa. Il valore della posta in palio diventa sempre più importante. La matricola pugliese è terzultima con una partita gioca-ta in più rispetto a Vibo e deve assolutamente muovere la classifica con i punti di Sabbi, ex della gara, per non vanificare gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione, ma al PalaMazzola si presenta una formazione solida e reduce da un 3-0 perentorio centrato al PalaBanca con Padova nel recupero infrasettimanale gra-zie ai punti di Rossard e alla prova di grande generosità di Russell. Il team di Bernardi è attualmente settimo, ma i margini per riportarsi a ridosso della quarta piazza ci sono tutti.

A presentare il match Oleg Antonov, Schiacciatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Il campionato è cresciuto tantissimo e anche a Taranto ci aspettiamo una partita difficile. Con Padova abbiamo dimostrato che stiamo cre-scendo, vogliamo mantenere lo stesso ritmo di gara e l’obiettivo è di ottenere tre punti. Per i successivi match ci focalizzeremo volta per volta, concentrandoci sul momento e sugli allenamenti per affrontare al meglio questo periodo intenso sia con la testa e che con il fisico al massimo”.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Giulio Sabbi – 2 muri vincenti ai 300 (Gioiella Prisma Taran-to); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Thibault Rossard – 8 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300, Toncek Stern – 6 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).