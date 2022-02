Giornata del Malato, in Santa Maria di Campagna Messa con i volontari

Venerdì 11 febbraio, alle 18,30, nella Basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza si terrà la Celebrazione Eucaristica delle associazioni di volontariato al servizio degli ammalati che si raccoglieranno in preghiera nella Giornata mondiale del malato.

Un appuntamento che negli anni è divenuto una tradizione, come momento di fede e di preghiera e l’invito alla celebrazione è rivolto in particolare ai volontari che si dedicano al prossimo come dono d’amore per chi è nella malattia. Nella circostanza verrà distribuito a tutti i presenti un santino con una preghiera che verrà letta al termine della Santa messa, celebrata dal superiore della comunità francescana, padre Secondo Ballati.

Sono invitate tutte le associazioni piacentine; per informazioni si può chiamare il 328 2184586.