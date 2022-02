Granata d’artiglieria in un campo, intervento degli artificieri del Genio Pontieri

Ordigno rinvenuto in un campo, intervengono gli artificieri. E’ accaduto nella mattinata dell’11 febbraio in via Martelli a Piacenza: la zona interessata è stata delimitata e vigilata dalle forze di polizia. Si trattava di una granata d’artiglieria da 75 mm HE di fabbricazione italiana (nella foto), rimossa nel pomeriggio e successivamente fatta brillare dagli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri. Le operazioni si sono svolte con il coordinamento della Prefettura.