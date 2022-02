Grave incidente a Podenzano, nei pressi dell’incrocio con la strada per San Giorgio al centro del paese, dopo la mezzanotte di sabato 12 febbraio. Il bilancio è di cinque feriti gravi, alcuni dei quali incastrati all’interno delle vetture rimaste coinvolte. Secondo una prima ricostruzione due le auto in movimento che si sono scontrate, mentre altri mezzi posteggiati sono stati danneggiati dall’impatto.

Lo scontro è stato molto violento, tanto che uno dei mezzi, una Bmw, si è ribaltato, mentre una Golf ha perso il motore per strada: le auto hanno finito la propria corsa ad alcuni metri di distanza l’una dall’altra. La violenza dell’impatto ha richiamato diverse persone sul posto. Sono arrivati in loco i soccorsi del 118 con diverse ambulanze e auto mediche, più i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la viabilità, la strada è completamente bloccata. Da Bologna è giunto l’elisoccorso notturno per il trasporto di uno dei feriti più gravi.

