Green pass e mascherine, 9 persone sanzionate. Multate anche due attività

Proseguono in tutta la provincia i controlli anti-Covid. Nell’ultima settimana (dal 21 al 27 febbraio) – secondo i dati comunicati dalla Prefettura – sono stati effettuati 302 servizi con l’impiego di 620 uomini. Nello stesso arco temporale, sono state controllate a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali e delle Unioni dei Comuni 3944 persone e 386 attività o esercizi commerciali.

Il bilancio parla di cinque persone sanzionate per mancanza del green pass in luogo con l’obbligo, quattro per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre a due titolari di attività o esercizi commerciali.