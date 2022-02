Green pass illimitato con il booster. In zona rossa nessuna restrizione ai vaccinati

Green pass illimitato per chi ha fatto la terza dose del vaccino. E’ una delle nuove misure decise dal Governo dopo il Consiglio dei Ministri riunito mercoledì pomeriggio. “Si apre una fase nuova della gestione della pandemia – ha presentato il provvedimento in conferenza stampa il Ministro della Salute Roberto Speranza – resa possibile grazie all’altissimo numero di persone vaccinate nel nostro Paese e ad un quadro epidemiologico che negli ultimi giorni sta dando segnali incoraggianti”.

DAD E QUARANTENE: LE NUOVE REGOLE PER LA SCUOLA

Come detto, la prima modifica riguarda la durata del Green Pass, fino ad oggi di sei mesi: “Non avendo le nostre autorità scientifiche individuato un percorso per la quarta dose – ha spiegato Speranza -, la valutazione del Governo è di non porre limiti alla durata del green pass dopo il booster. E’ una norma rilevante che va ad incidere sulla vita di tante persone: al momento siamo circa a 34 milioni di italiani che hanno fatto il booster e ci auguriamo che questo numero possa ancora crescere in maniera significativa”.

Un secondo intervento riguarda le limitazioni in vigore nelle zone rosse: “Non riguarderanno più la popolazione vaccinata, come già accade nelle zone gialle e arancioni”. Un terzo punto riguarda invece gli stranieri che arrivano in Italia: “Riconosciamo lo status vaccinale del paese di origine, e qualora le norme non siano identiche a quelle del nostro Paese chiediamo un tampone supplementare per accedere ai nostri servizi. Questo consentirà la risoluzione di molti problemi che ci sono stati segnalati in queste ore e al nostro turismo di avere una risposta importante”.

“I vaccini – ha voluto sottolineare Speranza – sono davvero lo strumento fondamentale che ci sta consentendo di aprire una fase nuova. Non abbiamo fatto scelte di limitazioni molto significative: ci sono altri Paesi che solo poche settimane fa sono stati costretti a fare lockdown, a chiudere bar e ristoranti, l’Italia sta riuscendo nell’impegno di avere una prima piegatura significativa della curva senza misure restrittive generalizzate e invasive nelle vite delle persone. Se questo è possibile, è perche il 91% della popolazione ha risposto positivamente alla chiamata al vaccino. Il vaccino è il più grande strumento di libertà, ci ha consentito di evitare chiusure”.