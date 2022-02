I Bees volano nella tana degli scorpioni: Fiorenzuola fa visita a Bernareggio

Per la 20esima Giornata del Campionato Serie B Girone B Old Wild West 2021/2022 i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti fanno visita alla Lissone Interni Bernareggio 99, nella serata di sabato 19 febbraio con palla a due alle ore 20.50 in terra lombarda.

Lo fanno forti di un trittico di vittorie che hanno scacciato con grande veemenza un periodo negativo a cavallo tra dicembre 2021 e gennaio 2022, culminato con una vittoria per 87-72 ai danni della WithU Bergamo Basket 2014 con un punteggio forse fin troppo risicato data la prova più che convincente da parte di Rubbini e compagni. Ha impressionato la potenzialità da parte dei Fiorenzuola Bees soprattutto nel reparto lunghi, con Filippini e De Zardo a comandare un plotone che ha visto le prove positive anche di Bracci, Alibegovic, Ricci e Jovanovic. Coach Galetti ha potuto sbizzarrirsi nel corso di tutta la gara, toccando addirittura il +30 nel terzo parziale contro i bergamaschi.

Fiorenzuola arriva alla sfida a quota 22 punti in classifica, al 5° posto ed in piena zona playoff. Un risultato ad oggi davvero di grande rilevanza, considerando una stagione nata con il chiaro intento di ottenere una tranquilla salvezza dopo le montagne russe dello scorso campionato, il primo in una serie nazionale per i Bees e vissuto tra lo spauracchio playout, il pericolo costante Covid-19 e l’apoteosi finale di un ottavo posto al limite del clamoroso per una neopromossa.

Nelle ultime 2 sfide casalinghe, Bernareggio ha conquistato scalpi importanti come quelli di Vicenza (82-77) e Monfalcone (75-71). Sfide che hanno dato grande morale alla squadra di coach Cassinerio, che sta provando una grande rimonta per provare la salvezza. Al momento gli scorpioni di Bernareggio sono fanalino di coda del Girone B con 8 punti, ma il loro momento di forma è tutt’altro che da sottovalutare. L’innesto di Tommaso Ingrosso (11,3 punti e 6 rimbalzi nelle sue prime uscite) ha dato grande verve a Bernareggio 99, con l’ala grande classe 1992 rivelatasi un grande innesto tra le fila dei lombardi, alla pari di Patrick Gatti, tornato a Bernareggio dopo l’esperienza in Serie A2 a Fabriano e costantemente in doppia cifra di media.

Coach Gianluigi Galetti ha presentato in questo modo l’incontro che attende i Fiorenzuola Bees, il primo di due trasferte consecutive: “Dopo un trittico di sconfitte e di prove non positive, anche a causa del Covid-19 che ci ha penalizzato, abbiamo infilato un altro trittico molto positivo contro Desio, Vicenza e Bergamo, squadre che a inizio anno non pensavamo potessero essere della nostra fascia ma che abbiamo battuto in modo corretto e convincente, riuscendo anche a divertirci. Le prossime due sono due trasferte molto difficili: sabato sera andiamo a Bernareggio, una squadra che è in un momento buono, si è ripresa alla grande e ha lavorato bene sul mercato riuscendo a quadrarsi molto. In casa è una squadra molto solida, per cui io credo che sia una trasferta davvero difficilissima per noi, ma la affrontiamo con lo spirito giusto e sperando che a livello fisico non solo si possa mantenere la nostra condizione ma anche salire di un gradino”.

A causa della situazione epidemiologica, la società Bernareggio 99 ha informato di aver deciso di consentire l’accesso al PalaReds di Bernareggio solo per gli abbonati, con green pass rafforzato e mascherina FFP2 obbligatoria.