Bobbio, Cerignale, Corte Brugnatella senza sindaci. La Prefettura sospende gli amministratori

Sospesi dal proprio incarico di sindaco. La Prefettura di Piacenza ha emanato quattro “provvedimenti di accertamento della sospensione” per gli amministratori locali piacentini coinvolti da misure di ordinanza cautelare a seguito dell’indagine della Procura della Repubblica.

A seguito dell’ordinanza n.113/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza, eseguita nella mattinata odierna dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Prefetto Daniela Lupo ha firmato quattro provvedimenti di accertamento della sospensione di diritto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 235/2012, nei confronti dei Sindaci dei Comuni di Cerignale Massimo Castelli, Corte Brugnatella Mauro Guarnieri, Bobbio Roberto Pasquali e del Vicesindaco del Comune di Zerba Claudia Borrè, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere i primi due, gli altri due rispettivamente degli arresti domiciliari e del divieto di dimora ove si svolge il mandato elettorale. I comuni dove i sindaci sono stati sospesi verranno gestiti in questa fase dai rispettivi vice.

Ecco l’articolo 11 della Legge Severino a cui si richiama la decisione del Prefetto:

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita’

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l’autorita’ giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresi’, quando e’ disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche’ di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne’ per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche’ con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attivita’ comunque riguardanti gli enti di cui all’articolo 10, l’autorita’ giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e’ la necessita’ di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo’ accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.