I giovani di Piace Skaters in evidenza ai campionati regionali di pattinaggio corsa

Domenica 6 febbraio si sono svolti a Imola (BO) i Campionati Regionali Indoor di Pattinaggio Corsa organizzati dal Gruppo Imolese Pattinaggio sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR). Alla gara imolese hanno preso parte anche i giovani atleti di Piace Skaters ASD, società piacentina di pattinaggio in-line guidata da Eleonora Dallavalle.

Nella categoria “giovanissimi femminili” si è ottimamente comportata Letizia Marcomini che, all’esordio nella specialità corsa, è salita per ben tre volte sul podio conquistando un secondo e due terzi posti. Buoni risultati anche per Amanda Subacchi che nella categoria “ragazzi femminili” ha conquistato due podi giungendo seconda nella gara a punti 3000 m e terza nella gara 3 giri sprint. Buone prestazioni, infine, anche per Nicolò Carnieletto (categoria “giovanissimi maschili”) e per Arianna Santacroce e Nicole Stini (categoria “esordienti femminili”) anche loro all’esordio nella specialità corsa.