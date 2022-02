I Lyons ospitano nel recupero la capolista Padova

Anche questa settimana la neve ha ricoperto il manto del Beltrametti, ma a differenza di due mesi fa la perturbazione è stata più clemente e venerdì sera (ore 19) la Tana dei Leoni si illuminerà per ospitare il recupero della sfida alla capolista Petrarca Padova, in programma nella 10a giornata. Quello che a dicembre era un vero Big Match ora si può vedere con prospettive meno entusiasmanti, ma la sfida rimane affascinante e stimolante per gli uomini di Garcia e Orlandi.

Gli ospiti veleggiano ancora in vetta al campionato, e hanno già assorbito la prima sconfitta stagionale arrivata due settimane fa per mano del Valorugby Emilia: Sabato scorso è arrivata una netta vittoria nel Derby con Mogliano che ha rimesso in moto la macchina di Coach Andrea Marcato, che deve gestire un vantaggio di 12 punti in classifica sulla più immediata inseguitrice e può già concentrarsi sui Playoff da giocare sempre con il fattore campo a favore. Dopo la cocente delusione della finale persa nello scorso campionato contro Rovigo, i Neri hanno messo in chiaro da subito il proprio ruolo di favoriti, e stanno conducendo una stagione quasi perfetta potendo disporre di una rosa ampia e con alcuni dei migliori giocatori del campionato, come il Capitano Andrea Trotta e il cecchino scozzese Scott Lyle.

In casa Lyons i sentimenti sono contrastanti: se da una parte c’è grande rammarico dopo due sconfitte di misura maturate nei minuti finali, dall’altra c’è la consapevolezza di aver superato un momento di grossa difficoltà e di essere tornati la squadra difficile da affrontare vista nel girone di andata. Nonostante un lungo periodo di inattività, i Lyons sono tornati in campo contro Fiamme Oro e Viadana con la solita determinazione, giocando alla pari con squadre esperte e quadrate. Contro Padova forse una prestazione coraggiosa e caparbia non basterà, ma la Sitav Rugby Lyons vuole regalare una grande serata ai propri tifosi.

Ad esprimere questo concetto è anche l’allenatore degli Avanti bianconero Carlo Orlandi: “La squadra è in forma, non abbiamo nuovi infortuni, e il morale del gruppo è alto. Siamo reduci da due partite ‘buttate’, ma è in questi momenti che dobbiamo mostrare la nostra maturità e il nostro vero valore. La nostra pecca più grande è stata non concretizzare le occasioni avute, perchè sul piano del gioco abbiamo disputato due ottime partite. Abbiamo analizzato i nostri errori e siamo pronti a mettere in campo una grande prestazione. L’obiettivo è stare in partita e giocarcela fino alla fine: inutile nascondersi, il Petrarca è una squadra forte e scende sempre in campo per mettere sotto l’avversario, noi dovremo giocare le nostre possibilità al meglio con tutto il nostro orgoglio e coraggio.”

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, Canale 57 del digitale terrestre, e in streaming sulle pagina Facebook Rugby Lyons 1963 e Federazione Italiana Rugby. Tutto pronto al “Beltrametti” in versione serale: i riflettori torneranno ad illuminarsi dopo 5 anni, e i Lyons vogliono celebrare al meglio questa occasione speciale.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Salvetti, Cissè; Janse van Rensburg, Cemicetti; Aloè, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Minervino, Salerno, Lekic, Moretto, Bottacci, Via A, Via G,