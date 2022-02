I quadretti obliqui di Emx esposti al circolo Arci Belleri

I quadretti obliqui di Emilio Solenghi, in arte Emx, saranno esposti al Circolo Arci Belleri, sul Corso Vittorio Emanuele a Piacenza, fino a domenica 20 febbraio. Una transumanza di mostri, disegni e pensieri che attraversa la città da una via all’altra, e presto proseguirà il suo viaggio lungo il fiume Po verso altri lidi.

Su una parete del Belleri è stato allestito un wall di micro quadretti in carboncino, acrilici, e stampe fotocopiate, tutto rigorosamente DIY: “Disegno perché è il modo più naturale per esprimermi, riflettere ed emozionare. Uso acriclici, marker, carboncino, e recupero cornici usate nei mercatini” racconta Emilio. “Iniziai con le fanzine dei primi anni ’80, e con le bombolette. Vedo in quello che produco artisticamente un prolungamento del mio agire politico. Con i miei quadri lancio slogan, e parlo chiaro”.