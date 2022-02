I sindaci “Sconcerto e preoccupazione per il trasferimento di Baldino”

“In qualità di Presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria esprimo profondo sconcerto e giustificata preoccupazione a seguito del repentino trasferimento in Regione del Direttore Generale Ausl Piacenza, ingegner Luca Baldino“. Inizia così la nota diffusa dalla presidente della Conferenza provinciale socio sanitaria di Piacenza Lucia Fontana.

“La decisione assunta dalla Regione con contestuale immediata efficacia della stessa, priva la sanità piacentina della figura di più alta responsabilità – fa notare il sindaco di Castelsangiovanni – in un momento particolarmente delicato stante una situazione pandemica non ancora risolta, le problematiche connesse al Pnrr e una programmazione di azioni e di progetti da tempo annunciati ma che stentano a realizzarsi. La preoccupazione è ancora più forte considerando che da oggi viene a mancare un’altra importante figura dell’Azienda sanitaria piacentina; il riferimento va al Guido Pedrazzini già Direttore Sanitario dell’Ausl piacentina, in pensione”.

“Non vogliamo entrare nel merito e nelle dinamiche che hanno indotto l’Assessorato regionale alla sanità ad assumere un provvedimento così drastico e repentino, ma a noi spetta il compito di segnalare tale decisione assunta senza il benché minimo coinvolgimento e una ufficiale comunicazione ai rappresentanti del nostro territorio; la sanità piacentina viene a trovarsi oggi privata del suo Direttore Generale e del Direttore Sanitario senza che sia stato concertato un passaggio delle consegne e delle mansioni”. “Chiediamo pertanto alla Regione di provvedere tempestivamente – conclude – all’individuazione di tali strategiche figure tenendo in primaria considerazione professionalità che conoscano perfettamente la sanità piacentina, la sua storia e le sue problematiche per averle vissute“.