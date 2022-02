I talenti del jazz italiano a Piacenza per le finali del Concorso Bettinardi: tre serate live al Milestone

Da Torino a Bari, da Lodi a Siracusa: per i primi tre sabati del mese di febbraio Piacenza accoglierà i migliori talenti del jazz italiano per la fase finale della 19esima edizione del Concorso “Chicco Bettinardi”, promosso dal Piacenza Piacenza Jazz Club e sostenuto quest’anno, oltre che dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, da un importante contributo – 7mila euro – del Comune di Piacenza nell’ambito del bando “Piacenza riparte con la cultura”.

I dettagli della manifestazione – patrocinata da Editoriale Libertà e supportata anche da Yamaha Music Europe GmbH – Branch Italy – sono stati illustrati nella mattinata del 2 febbraio nella cornice del Salone Pierluigi a Palazzo Farnese. Sono intervenuti l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi e, per il Piacenza Jazz Club, il presidente Gianni Azzali e il vice presidente Angelo Bardini. “Si tratta di un’iniziativa particolarmente importante, che sosteniamo come Comune per la prima volta con il bando “Piacenza riparte con la cultura” – ha spiegato Papamarenghi -. Questo perché punta su alcuni aspetti fondamentali, dopo due anni di restrizioni che hanno toccato anche i giovani talenti musicali. Giovani che avranno l’opportunità di aprirsi ad un percorso per essere protagonisti nella musica: i primi classificati saranno infatti nel cartellone del Piacenza Jazz Fest e la manifestazione gli permetterà di aprirsi tante strade e farsi conoscere ad un vasto pubblico”.

Un concorso mai tanto partecipato come quest’anno. “E’ un segnale importante – ha rimarcato Azzali -: sono infatti arrivate più candidature rispetto a quanto avveniva nel periodo pre-covid. 34 candidature sono arrivate per la sezione Solisti, 30 per quella dei Gruppi e 18 per la sezione Cantanti. Alla fine i finalisti in gara saranno rispettivamente 5, 4 e 5. Al di là del premio in denaro previsto per il vincitore di ogni categoria, credo che la cosa più importante per questi giovani sia la visibilità che otterranno partecipando al concorso”. “Il Concorso Bettinardi – ha aggiunto Azzali – è da sempre parte integrante del Piacenza Jazz Fest, che si terrà anche quest’anno in autunno. Nel cartellone principale, accanto ai grandi nomi che si sono già fatti strada nel mondo della musica, ci sono sempre stati i vincitori dell’edizione precedente del Concorso Bettinardi. Loro caratteristica comune è quella di essere giovani musicisti talentuosi e straordinariamente bravi da un punto di vista tecnico. Devono trovare l’occasione di sperimentare davanti a pubblico e critica, al fine di costruire quelle esperienze che li porteranno ad essere gli artisti di domani”.

LE DATE DELLE FINALI E I PREMI – I finalisti selezionati per ogni sezione – Solisti, Gruppi, Cantanti – si esibiranno dunque nei prossimi tre sabati – il 5, 12 e 19 febbraio (ore 21) con ingresso libero – sul palco del Milestone Live Club, il locale di musica dal vivo dell’associazione, con tre brani a loro scelta tra cui sarà obbligatorio anche uno standard, davanti al pubblico e alla giuria. Fondamentale sarà il lavoro che svolgeranno le diverse giurie di esperti chiamate a esprimere il loro parere sull’esibizione e le capacità tecniche ed espressive di ogni finalista, arrivando a decretare i primi due classificati di ogni sezione.

Per la categoria dei Solisti alcuni componenti della giuria accompagneranno anche i finalisti nel corso delle loro esibizioni, come sezione ritmica, si tratta di ottimi musicisti come il pianista Roberto Cipelli, il contrabbassista Attilio Zanchi e il batterista Massimo Manzi. A presiedere questa giuria sarà uno tra i più illustri professionisti jazz di Piacenza, il M° Giuseppe Parmigiani, saxofonista, compositore e arrangiatore, e gli altri membri saranno Fabio Bianchi del quotidiano “Libertà”, il critico musicale Giancarlo Spezia, il direttore della rivista “Musica Jazz” Luca Conti e l’esperto di musica afroamericana e docente della Milestone School of Music Giuseppe “Jody” Borea.

Per i Gruppi la Giuria sarà presieduta dal saxofonista, compositore e insegnante al conservatorio di Milano Tino Tracanna, coadiuvato nella scelta dal M° Giuseppe Parmigiani, da Jody Borea, dai giornalisti e critici musicali Oliviero Marchesi (Cairo Editore), Aldo Gianolio (Jazzit), Pietro Corvi per il quotidiano “Libertà” e Paolo Menzani per “Piacenza Sera”.

Infine per i Cantanti la giuria sarà presieduta dalla cantante Diana Torto, splendida voce del jazz italiano e insegnante al conservatorio di Bologna oltre che ai corsi di alta formazione di Siena Jazz, che sarà affiancata da Debora Lombardo, anch’essa cantante e docente della Milestone School of Music, dal presidente del Piacenza Jazz Club, il saxofonista Gianni Azzali, dal musicista e direttore di coro Andrea Zermani e dalla giornalista di “Musica Jazz” Lorenza Cattadori.

Al vincitore dei Solisti e dei Cantanti andrà un assegno del valore di 1200 euro, oltre all’ingaggio al Piacenza Jazz Fest dell’anno successivo, mentre per il secondo classificato l’assegno sarà del valore di 600 euro. Più alta la cifra per i Gruppi: al primo andrà un premio di 1600 euro, oltre all’ingaggio al Jazz Fest, e un assegno di 800 euro per il secondo posto.