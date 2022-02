Continua la protesta dei lavoratori della Coop San Martino impiegati in appalto presso il magazzino Ikea di Piacenza.

Dopo il presidio davanti al polo logistico della multinazionale svedese – organizzato dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Emilia, firmatari degli accordi collettivi – un gruppo di manifestanti si è ritrovato questa mattina, 23 febbraio, sotto la sede della cooperativa per chiedere un confronto.

Foto 2 di 2



A guidare stavolta la protesta il sindacato Usb, che ribadisce la necessità del pieno riconoscimento dell’indennità di malattia, con conseguente modifica della soglia del 5% di assenti, frutto di un accordo pre-covid.

“Non pagare la malattia significa mettere a rischio la salute di tutta la comunità – ha affermato il referente di Usb Roberto Montanari -. Abbiamo infatti contezza di persone impiegate in Ikea che, risultate positive al covid, lo hanno tenuto nascosto per continuare ad andare a lavorare e poter mantenere la famiglia. Cosa che non si può fare con stipendi da 450 euro, come è successo a parecchie persone. E’ un fatto di dignità garantire il diritto alla salute: una cooperativa che fa dei valori del mutualismo e della solidarietà il proprio centro dovrebbe farlo”.

“Usb è una presenza importante nel magazzino Ikea – ha aggiunto -, per questo abbiamo un contenzioso legale che verrà discusso al tribunale del lavoro di Piacenza nei primi 15 giorni di marzo. Riteniamo infatti che vi sia un applicazione scorretta del contratto. Abbiamo raccolto 150 firme che presenteremo alla cooperativa e poi al Prefetto, per far riconoscere i diritti dei lavoratori”.

Il direttore generale della cooperativa Paolo Rebecchi ha quindi deciso di incontrare i manifestanti. “La nostra è una cooperativa storica del territorio – ha detto -, abbiamo un ufficio soci per stare vicino a coloro che hanno difficoltà. Voi siete soci lavoratori di una cooperativa vera e seria: ci sono tavoli sindacali ed accordi sindacali in essere, poi ci sono stati dei cambiamenti dovuti alla pandemia che ognuno di noi ha vissuto. Da parte della cooperativa c’è disponibilità di ragionare con i soci, come sempre è avvenuto. Riporterò al consiglio d’amministrazione e al direttore risorse umane le vostre richieste di incontro. Faremo in modo di confrontarci e di prendere un contatto”.