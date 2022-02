Il 2021 si è rivelato un anno non meno difficile del 2020: la pandemia non ha dato tregua, ma questo non impedisce alla Pubblica Assistenza – Croce Bianca di Piacenza di pensare a nuovi progetti e attività.

“Il 2021 è stato un anno estremamente impegnativo. Oltre 1,8 milioni di chilometri percorsi, 45mila servizi tra emergenza e ordinari, 95 ambulanze e 1400 volontari impegnati” dice il coordinatore di Anpas Piacenza, Paolo Rebecchi, che ha ricevuto la visita del sindaco Patrizia Barbieri, desiderosa di ringraziare personalmente tutti i volontari per quanto è stato fatto durante i terribili mesi della pandemia. “Queste persone non si sono mai fermate, è doveroso un ringraziamento – ha detto il sindaco Barbieri -. Sono volontari che dedicano il proprio tempo alle persone in difficoltà e sono il riferimento delle persone in difficoltà. Lo sono stati nel momento della pandemia e lo sono tuttora, vicini a chi aveva paura ed era solo. Oltre a una professionalità indubbia, questi volontari hanno anche il grande dono di saper sorridere e accogliere, caricarsi anche di quello che è il lato umano”

Foto 2 di 2



Lo sguardo di Anpas è già proiettato al futuro, con nuovi progetti. “Ci rivolgiamo al mondo della disabilità, verso il quale ovviamente abbiamo da sempre grande attenzione. Ma vogliamo fare di più e quindi abbiamo deciso di integrare il mondo della disabilità all’interno delle nostre sedi – spiega il coordinatore -. Vorrei inoltre promuovere, all’interno della nostra associazione, anche la difesa degli animali. Durante la pandemia, molti animali domestici sono rimasti soli, o per il decesso del proprietario o a causa della crisi economica che ha colpito molti cittadini. Ci vuole cuore, ci vuole testa, ma ci vuole anche tanta energia”. Altro tema, valorizzare la partecipazione giovanile. “Anpas ha deciso di ampliare il coordinamento di quella che di fatto sarà la sezione giovanile: una sezione maggiormente organizzata e gerarchica, anche per valorizzare al meglio le nuove risorse” ha concluso Rebecchi.