Il centrodestra difende Ultori sull’ex mercato ortofrutta: “Gratitudine e solidarietà”

Con una nota stampa congiunta, i capigruppo a Palazzo Mercanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia difendono il consigliere comunale Gian Paolo Ultori dei Liberali Piacentini, sconfessato dal suo gruppo politico con un laconico comunicato sulla vicenda dell’ex mercato ortofrutta di via Colombo.

Nel corso della discussione in aula di lunedì scorso, sulla variante urbanistica per la realizzazione del parcheggio al posto del vecchio mercato ortofrutticolo, Ultori ha infatti difeso la decisione dell’amministrazione (che sostiene), a differenza del capogruppo Liberale Antonio Levoni, che non ha partecipato al voto sollevando perplessità sulla scelta. Un comportamento così definito nel comunicato ufficiale dei Liberali: “a differenza del Consigliere Capogruppo Levoni, il Consigliere Ultori (che peraltro ha la sua abitazione proprio in zona) da più tempo assume posizioni a titolo meramente individuale”.

Francesco Rabboni (Forza Italia), Giancarlo Migli (Fratelli d’Italia), Carlo Segalini (Lega) hanno deciso di manifestare la loro solidarietà a Ultori con queste parole: “Se vi è stato un consigliere che, più di tutti, si è impegnato nel corso del mandato per risolvere i problemi dei cittadini, mettendo gratuitamente al servizio della comunità anche le sue eccellenti qualità professionali, questo è Paolo Ultori. I suoi assensi o dissensi sulle pratiche amministrative non sono mai stati frutto di valutazioni politiche o di pregiudizi, avendo sempre scelto in ragione della convinzione personale che si era fatto”.

“Così è stato anche per la pratica riguardante l’ex mercato ortofrutticolo, una struttura abbandonata da 8 anni poiché gli immobili erano inagibili, per la quale ha svolto un intervento tecnico ineccepibile, e da alcuno contestato, a favore della soluzione proposta dall’Amministrazione, senza di certo farsi condizionante dal fatto di abitare a 1 chilometro di distanza dalla stessa. In verità non una colpa, ma un’opportunità per conoscere a fondo le lamentele dei cittadini nel vedere una struttura fatiscente ed utilizzata da abusivi per scopi non di certo meritori.

Per l’amicizia che ci lega a Paolo, prima ancora per la comune appartenenza al centrodestra, sentiamo il dovere di esprimergli gratitudine per la sua azione amministrativa e solidarietà umana per affermazioni che feriscono ingiustamente una persona perbene”.