Il Coni premia le eccellenze dello sport piacentino, sabato la consegna di 17 benemerenze

Il miglioramento della situazione epidemiologica e dell’emergenza sanitaria consente, finalmente, al Coni Point Piacenza di rendere onore alle eccellenze dello sport piacentino. Sabato 12 febbraio alle ore 10.30, infatti, all’Auditorium S. Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S. Eufemia, 12) si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze CONI relative alle stagioni sportive 2019 e 2020.

“Le restrizioni e le limitazioni a tutela della salute imposte nel recente passato dalle normative – precisa il Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli – ci avevano impedito di organizzare la cerimonia lo scorso anno. Ora finalmente, pur con qualche limitazione e con posti ancora in parte contingentati, possiamo consegnare ai nostri dirigenti sportivi, alle società, agli allenatori e agli atleti che si sono distinti per l’eccellenza del loro operato e dei loro risultati, le benemerenze che sono state assegnate dal CONI. Mi riferisco alle Stelle al merito sportivo, alle Palme al merito tecnico e alle Medaglie al valoro atletico che, giusto per essere precisi, non sono premi ma vere e proprie benemerenze nazionali”.

“Sono complessivamente diciassette i destinatari di tali benemerenze – dieci atleti, tre dirigenti, un’associazione sportiva e due tecnici – un numero decisamente più alto rispetto agli anni passati a dimostrazione della crescita continua fatta segnare dallo sport piacentino. Se la situazione generale legata all’emergenza sanitaria continuerà a migliorare, come tutti speriamo, riusciremo a mettere presto in calendario, entro poche settimane, anche il Gran Galà dello Sport, che stiamo provando a organizzare con la collaborazione della Banca di Piacenza. In quell’occasione potremo premiare e rendere il meritato onore agli atleti piacentini che nel 2021 hanno conquistato un titolo italiano, europeo o mondiale, agli olimpionici, agli azzurri e alle squadre che sono state promosse a campionati nazionali”.