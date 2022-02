“Il crollo della politica nel ’92 fu la cronaca di una morte annunciata”

“Contano i fatti alla luce del sole, soffermarsi troppo su quello che avrebbe potuto essere e invece non è stato, o peggio, su oscuri e ipotetici retroscena che di quei fatti sarebbero stati origine non aiuta ad interpretare la realtà”.

Non ama dietrologie e complottisimi il professor Giovanni De Luna, protagonista venerdì 11 febbraio del terzo incontro per il nuovo ciclo della rassegna ‘Visioni’, promossa dal Caffè Letterario del Liceo Gioia di Piacenza. Noto storico, docente dell’Università di Torino, autore di diverse pubblicazioni di rilievo, tra cui importanti contributi per la Stampa, De Luna è consapevole che “una certa fisiologica imperfezione faccia parte di ogni democrazia” e che in quanto tale vada accettata, almeno fino a quando non sfoci in conclamata “patologia istituzionale”, come accaduto con Tangentopoli o durante il terrorismo anni Settanta. Dopo il testimone Pier Camillo Davigo, magistrato protagonista del ‘pool mani pulite’, narratore di fasi, momenti significativi, aneddoti, interpreti di primo piano del ‘suo’ 1992, De Luna tenta di storicizzare i fatti di quell’anno e tutto il periodo coevo attraverso un’analisi interpretativa ad ampio raggio: partendo dal clamoroso crollo dei partiti, si spinge infatti ad indagare la diffusione di fenomeni più ampi, causa e conseguenza del terremoto politico del 1992.

Intervistato da Cristina Bonelli, docente di Storia e Filosofia al Liceo Gioia, il professore parte quindi subito dalla trasparenza dei fatti. “Nella dimensione storiografica della ricerca l’elemento più vistoso ad emergere è certamente la fragilità del nostro sistema politico – spiega -, è infatti rilevanza immediata che tra il 1992 e il 1994 spariscono tutti i partiti della Prima Repubblica: dalla Democrazia Cristiana, al Partito Socialista, il Partito Comunista si scinde in due tronconi e il Movimento Sociale Italiano diventa Alleanza Nazionale”. “Una rottura sistemica non certo improvvisa – sottolinea -, specchio di quello scollamento tra palazzo e società civile già denunciato da un lungimirante Pasolini negli anni ’70 e divenuto, come anche Berlinguer non mancò di osservare, sempre più evidente nel corso degli anni ’80. Nelle elezioni dell’aprile 1992 si è infatti registrata una quota di astensionismo pari al 17%, importante spia della sfilacciatura tra politica e cittadini, soprattutto in una società come quella italiana contraddistinta da un’altissima partecipazione elettorale fin dal 1946” .

“Ma segnali del genere c’erano stati anche prima – ha continuato -, basta pensare ai tre appuntamenti elettorali dell’89: le elezioni europee, le amministrative e, nell’autunno, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Roma. Tra schede bianche e rinunce, partecipò al voto solo il 75% complessivo degli aventi diritto, mentre il 25% dei cittadini non si riconobbe nei partiti della Prima Repubblica. In più, per il Consiglio Comunale romano si presentò una variegata galassia di sigle e liste elettorali, che nulla avevano a che a vedere con partiti tradizionali e programmi generali, ruotando al contrario intorno a interessi specifici. Se il Partito Dell’amore di Moana Pozzi fu in quell’occasione una nota di colore, un suo eloquente precedente risale al 1987 con l’elezione in Parlamento di Cicciolina. Questo per riflettere su quanto la politica stessa fosse già cambiata, assumendo una dimensione molto più spettacolare, legata ai media e alla visibilità televisiva”.

Cos’era successo? “Lo scollamento tra palazzo e società civile era andato aumentando perché i partiti avevano ormai rinunciato a determinare gli indirizzi complessivi della società, rivolgendosi sempre più verso se stessi: scegliendo i loro uomini e le loro cariche in una sorta di dimensione narcisistica e auto referenziale, incapace di organizzare domanda politica e interessi collettivi. A fronte di una società radicalmente cambiata come quella degli anni’80, non solo per crescita e benessere economici, ma anche per aumento poderoso dell’inflazione e debito contratto con l’estero, emergono nuovi soggetti sociali cui corrispondono nuove istanze, rispetto alle quali i vecchi partiti si mostrano sordi e inadeguati. All’affermarsi dei ceti medi corrisponde infatti la perdita di peso specifico degli operai e il prevalere degli interessi individuali sui valori collettivi. Protagonista di questo cambiamento, unica in grado di intercettarlo, sarà la Lega di Bossi, che inizierà la sua ascesa negli anni ’80 per poi affermarsi al 32% su scala nazionale alle elezioni del 1992. Le stesse proteste popolari di quegli anni contro corruzione e inadeguatezza politica, si ridurranno ad accensioni momentanee, senza mai confluire in istanze organizzative riconoscibili. Tanto che molta parte della società civile, orfana di riferimenti verso una politica ormai asfittica, confluirà nel mondo del volontariato: parabole che in qualche modo oggi non sono ancora finite, basti pensare al Movimento 5 stelle, ma tutto questo fa ben capire come il crollo del sistema politico nel ’92 fosse cronaca di una morte annunciata”.

Da rigoroso analista delle fonti e in particolare dei documenti audiovisivi, lo storico non può poi non soffermarsi sul ruolo cardine assunto dai media negli anni ’90, sia dal punto di vista del “protagonismo politico della magistratura” sia per altri due aspetti, tipici della Seconda Repubblica e in parte a questo connessi: “la personalizzazione e la legittimazione della classe politica”. “In una dimensione televisiva che pone al centro delle trasmissioni di maggior successo (Linea Rovente, Il processo del Lunedi, Telefono Giallo) la narrazione del paradigma giudiziario del dibattito in aula tra accusa e difesa – osserva De Luna -, tale modello acquista intrinseca rilevanza politica: i magistrati assumono quindi visibilità pubblica, diventando funzionali alla spettacolarizzazione della politica. Si pensi a Di Pietro, il magistrato degli italiani, popolare anche per la sua fisicità e le sue espressioni, in linea con una tendenza alla personalizzazione della politica che troverà poi in Berlusconi il suo apogeo”.

“In più i talk show, conditi da uno sdoganamento sfrenato delle emozioni trasformate in merci, assumono una dimensione pervasiva e spesso suppliscono gli ambiti istituzionali nel ruolo di legittimazione della classe politica – ha continuato -. È il caso di Berlusconi che va a ‘Porta a Porta’ a contrattare con gli italiani, o di Ferrara ‘eletto’ in televisione a ministro dei Rapporti con il Parlamento. E se la rivoluzione centrista di Berlusconi e Lega in risposta al tramonto della Democrazia Cristiana costituisce uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto alla politica precedente, la difficoltà del mondo politico di aprirsi a nuove figure permane: Napolitano, Ciampi, D’Alema restano uomini della Prima Repubblica”. Come distinguere poi specificità italiane da congiunture mondiali? “Se il tramestio politico del periodo è tipicamente italiano, l’economia si sta ormai globalizzando: movimento di flussi economici, individui e merci, minore capacità dello Stato di perimetrare i propri confini e perdita del suo valore istituzionale nel segno di una marcata leadership del liberismo, idolatria del mercato sono tratti comuni a tutti i Paesi occidentali”.

Un altro dato è però interessante: secondo Giovanni De Luna “l’uso della violenza come strategia politica, tipico del Novecento, trova i suoi ultimi, agonizzanti sussulti nelle stragi mafiose degli anni ’90. Poi la violenza stessa muta di forma e significato globalizzandosi, con attentati terroristici ed estremismo islamico”. Tra crollo dei partiti e crisi statuale, tramonto di valori collettivi e affermazione individuale, rivoluzione mediatica e personalizzazione politica, il 1992 di Giovanni De Luna segna allora, senza dubbio, il passaggio e la frattura tra Novecento e post- Novecento.