Fiorenzuola supera la Pergolettese e allontana la zona retrocessione (0-1)

PERGOLETTESE-FIORENZUOLA (0-1)

78′ Sartore

Pesante successo esterno per il Fiorenzuola, che supera la Pergolettese di misura grazie al gol al ’78esimo del subentrato Sartore. I rossoneri conquistano così tre punti importantissimi in chiave salvezza, scavalcando in classifica proprio la Pergolettese.